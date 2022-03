Für die Kinder und Jugendlichen aus Kluftern ist das alte Bahnhäuschen ein besonderer Ort. Hier, im Jugendtreff, können sie sich mit Freunden treffen, sich zurückziehen, basteln, Tischtennis, Tischkicker oder Playstation spielen, kochen und backen.

Gespräche in der Gruppe oder einzeln

Ansprechpartnerin für alle Themen, die die jungen Besucher des Jugendtreffs bewegen, ist Sara Alexandre De Sa Hohn vom Amt für Soziales, Familie und Jugend der Stadt Friedrichshafen. „Ich begleite sie bei persönlichen Herausforderungen und habe immer ein offenes Ohr für alle Anliegen der Kinder und Jugendlichen“, sagt Hohn. Gespräche gebe es sowohl in der Gruppe als auch einzeln. Der Alltag im Jugendtreff Kluftern, der aktuell an drei Nachmittagen in der Woche geöffnet ist, sei geprägt von freizeitpädagogischen Angeboten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. „Aktuell verbringen wir aber auch viel Zeit gemeinsam mit ganz traditionellen Gesellschaftsspielen, wie beispielsweise Uno“, erzählt sie.

Durch die Corona-Pandemie haben sich die Rahmendbedingungen des offenen Angebots im Jugendtreff verändert. Die Kinder und Jugendlichen müssen Maske tragen und sollen Abstand wahren. „Ansonsten versuche ich aber, das Angebot weiterhin offen, flexibel und bedarfsorientiert zu gestalten“, sagt Hohn. Corona sei für die Kinder und Jugendlichen im Treff kein großes Thema. „Es scheint zur Gewohnheit geworden zu sein.“ Sie würden sich vielmehr über das Angebot freuen und trotz Maske wohlfühlen. Den Alltag im Jugendtreff würden sie selbstverständlich und frei mitgestalten und ihre Ideen weiterhin einbringen. „Der Jugendtreff war schon immer ein Ort, an dem Platz für die Sorgen und Probleme der Jugendlichen ist. Doch auch hier sind die Themen unverändert vielseitig und individuell ganz unterschiedlich“, stellt Hohn fest.

Alltag der Jugendlichen oft durchgetaktet

Laut der Leiterin des Klufterner Jugendtreffs wachsen Kinder und Jugendliche immer mehr in vorstrukturierten Systemen auf. So sei ihr Alltag oft durchgetaktet und biete wenig Flexibilität. „Der Jugendtreff ist ein geschützter Rückzugsort, an dem sie sich unabhängig von Schule, Familie oder Vereinen ausprobieren können.“ Dabei stehe Hohn immer als Ansprechperson zur Verfügung und versuche, sie auf ihrer persönlichen Suche nach der eigenen Persönlichkeit zu unterstützen.

Blick in die Räume des Jugendtreffs. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Im Schnitt besuchen sechs bis acht Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren den Jugendtreff in Kluftern montags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr. Damit sind die Kapazitäten aufgrund der Vorgaben in Sachen Besucherzahl fast ausgeschöpft.