Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Für eine Meersburger Seniorin endet die geplante Operation auf der Quarantänestation im Häfler Klinikum

Barbara Meurer-Herrmann wollte sich unbedingt im Klinikum Friedrichshafen ihr Kniegelenk erneuern lassen, so viel Vertrauen hat sie in „ihr Krankenhaus“. Dass eine Patientin mit Corona-Infektion in ihrem Zimmer landete, hatte für die frühere Mitarbeiterin allerdings ungeahnte Folgen.