Für mehr als 90 ukrainische Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren hat der Unterricht an den Häfler Schulen bereits begonnen. Bei den weiteren etwa 50 Schülern gehe man davon aus, dass sie noch online von ihrer ukrainischen Schule unterrichtet werden, wird Bürgermeister Andreas Köster in einem Pressetext aus dem Rathaus zitiert.

Bisher konnten den Angaben zufolge für alle Schüler, die sich an den Schulen oder bei der Stadt für den Unterricht gemeldet haben, Plätze gefunden werden. „Das ist für alle Beteiligten, die Lehrkräfte, die Schulen, aber vor allem die neuen Schülerinnen und Schüler eine enorme Herausforderung und alle können stolz und dankbar sein, dass uns die Aufnahme bisher so gut gelungen ist“, so Köster.

Zunächst wird die deutsche Sprache gelernt

An der Pestalozzi-Schule, der Ludwig-Dürr-Schule und dem Karl-Maybach-Gymnasium wurden insgesamt fünf sogenannte Vorbereitungsklassen für aktuell mehr als 100 ukrainische Schüler eingerichtet beziehungsweise beantragt, heißt es weiter. In den Vorbereitungsklassen erlernen Schüler zunächst die deutsche Sprache, bevor sie dann in ihre entsprechende Klassenstufe in den normalen Unterreicht wechseln.

Einzelne Schüler konnten der Stadt zufolge außerdem an der Grundschule Friedrichshafen-Fischbach, der Gemeinschaftsschule Schreienesch und der Don-Bosco-Grundschule Ettenkirch aufgenommen werden. Gerade im Grundschulalter könne die Integration direkt in eine Regelklasse gut funktionieren, sei aber natürlich auch herausfordernd.

„Für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen ist es jetzt unglaublich wichtig, hier anzukommen, Kontakt zu Gleichaltrigen zu finden, wieder so etwas wie Schulalltag zu erleben“, sagt Köster. „Dafür ist natürlich das Erlernen der deutschen Sprache eine wichtige Grundlage, zumal niemand sagen kann, wann eine Rückkehr in die Ukraine möglich sein wird.“

Der Bürgermeister geht davon aus, dass einige Familien in der Region bleiben werden. „So viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben alles verloren und müssen jetzt von vorne anfangen. Dabei wollen wir gemeinsam mit unseren Schulen helfen. Das ist gelebte Solidarität. Für das enorme Engagement, das hier geleistet wird, danke ich allen Beteiligten.“