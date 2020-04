Um einen Kanal vor dem früheren Gebäude Nr. 61 (neben Tedi) in der Friedrichstraße einzubauen, werden die Friedrichstraße sowie der Geh- und Radweg in diesem Abschnitt von Mittwoch, 22. April bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Pressetext mit. Eine Zufahrt zum Parkhaus am See – aus Richtung Ravensburg kommend – ist auch während der Bauarbeiten möglich.

Der Verkehr wird während der neuntägigen Sperrung über die Riedleparkstraße, die Charlottenstraße und die Ailinger Straße und umgekehrt geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Radler und Fußgänger können ab dem Zeppelinbrunnen den Weg durch den Uferpark bis zur Karlstraße (Einfahrt zum Parkhaus) und dann wieder auf die Friedrichstraße und umgekehrt nutzen.