Die Umgestaltung der Friedrichstraße geht in die nächste Phase. Am Dienstag, 11. April beginnt die Baufirma mit den Fräs- und Asphaltarbeiten, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Dienstag, 18. April. Während dieser Zeit darf die Friedrichstraße zwischen Graf-Zeppelin-Haus und Karlstraße nicht befahren und auch nicht überquert werden. Auch die Kreuzung Olgastraße und Einmündung Karlstraße ist in diesem Zeitraum gesperrt. Die Innenstadt bleibe aber durchgängig erreichbar.

So kommen Fußgänger und Fahrradfahrer in die Stadt

Der nördliche Gehweg der Friedrichstraße ist in beiden Richtungen begehbar, heißt es in dem Pressetext weiter. Die Straße könne aber nur an den beiden Enden der Baustelle überquert werden: oberhalb des Graf-Zeppelin-Hauses und bei der Kreuzung Karlstraße. Fußgänger, die vom Stadtbahnhof in Richtung westlicher Uferstraße zum See oder zum Graf-Zeppelin-Haus wollen, können außerdem die Schillerstraße und die Olgastraße nutzen. Von der Nordseite des Bahnhofs werden Fußgänger ab dem Kreisel Charlottenstraße über die Riedleparkstraße und den nördlichen Fußweg entlang der Friedrichstraße bis zur Karlstraße geführt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Radfahrer können von Ost oder West kommend den südlichen Fuß- und Radweg entlang der Friedrichstraße nutzen. Überqueren können auch sie die Straße nur an den Enden der Baustelle.

Was muss ich als Autofahrer wissen?

Nachdem die Friedrichstraße bereits seit 9. März bis auf wenige Ausnahmen für den motorisierten Verkehr gesperrt ist, ändert sich für Autofahrer nicht viel – es sei denn, sie wollen parken. Das Parkhaus am See kann vom 11. bis 18. April nicht genutzt werden. Die Stadt empfiehlt das Ausweichen auf das Parkhaus am Stadtbahnhof oder den Parkplatz „Hinterer Hafen“ und weist außerdem auf das Parkhaus Sportpark hin, von wo aus die Innenstadt per Bus gut erreichbar sei. Park-and-Ride-Tickets gibt es dort am Kassenautomat. Nach Aufhebung der Vollsperrung kann das Parkhaus am See wieder von Osten kommend angefahren werden.

Die Zufahrt zur Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses ist während der Vollsperrung über die Werastraße und im Anschluss wieder über die Olgastraße möglich.

Drei Haltestellen werden nicht bedient

Während der Fräs- und Asphaltarbeiten werden laut Mitteilung der Stadtverkehrsgesellschaft die Haltestellen Stadtbahnhof, Stadtmitte und St. Elisabeth (Werastraße) nicht bedient. Als Ersatz dienen die Haltestellen Franziskusplatz, Riedleparkstraße sowie weitere, zusätzlich eingerichtete Ersatzhaltestellen in der Eugenstraße. Mit umleitungsbedingten Behinderungen und Verlängerungen der Reisezeit sei zu rechnen.