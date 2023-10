Der erste Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen, Fabian Müller, beginnt seine Rede bei der Informationsveranstaltung mit einem Zitat von Ferdinand von Zeppelin und bedankt sich dann nicht nur bei den Projektpartnern sondern vor allem auch bei den Bürgern der Stadt: „Denn die Idee des automatisierten Nahverkehrs braucht Offenheit. Ein Labor bedeutet auch, bestimmte Dinge auszuprobieren.“

In Friedrichshafen sollen ab 2024 zwei automatisierte Shuttles zwischen ZF Forum und Klinikum verkehren. Beim durch das baden-württembergische Ministerium für Verkehr geförderte Projekt erproben die Projektpartner den ersten autonomen Busverkehr bei regulärer Verkehrsgeschwindigkeit. Die Projektpartner sind der Stadtverkehr Friedrichshafen, das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart, die RAB sowie ZF.

Anfangs ist Sicherheitsfahrer an Bord

Ab sofort fahren zwei elektrische automatisierte Fahrzeuge durch die Stadt, um Messungen vorzunehmen. Die eigentlichen Shuttles, die auch später mit Fahrgästen eingesetzt werden können, sollen dann ab etwa April 2024 im Einsatz sein. Alexander Makowski, Leiter der Produktlinie für autonome Mobilität bei ZF, erklärt den Interessierten den Ablauf und betont, dass Sicherheit immer an erster Stelle stehe: „Die Fahrzeuge sind zuerst nur auf bestimmten Strecken mit einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit unterwegs; wir nehmen dann sukzessive weitere Streckenabschnitte hinzu.“

Alexander Makowski, Leiter der Produktlinie für autonome Mobilität bei ZF. | Bild: Lena Reiner

Anfangs sei außerdem ein speziell geschulter Sicherheitsfahrer mit an Bord, der jederzeit eingreifen könne. So fahren die Fahrzeuge zwar bereits automatisiert, aber noch nicht autonom.

Ist genügend Abstand zum Bordstein?

Letztlich sei aber das autonome Fahren das Ziel; das autonome Fahren der Stufe 4, erklärt wiederum Alexander Behrens aus der Softwareentwicklung und zeigt den mit Technik vollgepackten Kofferraum der aktuellen Fahrzeuge: „Da geht es aktuell noch vor allem darum, dass wir die einfach herausziehen und auf sie zugreifen können, im späteren Shuttle, der derzeit in Produktion ist, sieht man das alles dann nicht mehr so einfach.“ Bei der Software geht es dabei um jedes Detail. Weil GPS etwa nicht exakt genug ist, wird das Kartenmaterial um eigenes Material ergänzt, genau vermessen durch Laserscanner.

Ein Testfahrzeug, das bald unterwegs sein soll: Das Auto ist rundherum mit Sensoren ausgestattet. | Bild: Lena Reiner

„Die Fahrzeuge müssen drei bis fünf Zentimeter vom Bordstein entfernt an der Bushaltestelle halten; sonst entsteht eine Lücke, in die man hineinstolpern könnte“, nennt er ein Beispiel. Doch nicht nur die Technologie werde im Reallabor relevant, es stelle sich auch die Frage: „Wie verhält sich eigentlich der Mensch, wenn er mitfährt?“ Schließlich gäbe es in den Shuttles keine Autorität durch einen anwesenden Busfahrer. Innenraumkameras sorgten hier für ein gewisses Maß an Kontrolle.

Wann passiert was? Aktuell werden mit „eVito“-Fahrzeugen von Mercedes Streckenabschnitte der später geplanten Shuttlestrecke vom ZF Forum zum Klinikum erschlossen und Messungen durchgeführt. Die Fahrzeuge sind dafür mit Radaren, Lidaren (einem Abstandmessungssystem mit Laserimpulsen) und Kameras ausgestattet. Zunächst können keine Personen mitfahren; lediglich ein speziell geschulter Sicherheitsfahrer ist an Bord, der jederzeit eingreifen kann. Ab etwa April 2024 sollen dann die eigentlichen Shuttles im Einsatz sein, die nach und nach auch zur Personenbeförderung eingesetzt werden. Zwischen Januar und Februar werden diese von „eVersum“ nach Friedrichshafen geliefert und dort bei ZF mit der notwendigen Technologie ausgestattet.

Interesse und Skepsis bei Zuschauern

Christoph Weis gehört zu den Interessierten, die aber auch Skepsis zeigen. Er stellt Fragen nach der Ethik: „Was ist, wenn das Fahrzeug ausweichen muss, aber beim Ausweichen auch jemand zu Schaden kommen kann? Wie wird da entschieden?“ André Kukunin, der die Infostation zur Sicherheit betreut, erklärt, es gebe keine ethischen Entscheidungen. Zufriedenstellen kann Weis die Antwort nicht. „Was ist, wenn jemand zu Schaden kommt. Dann will es keiner gewesen sein. Wen zieht man dann zur Verantwortung, den Hersteller?“, denkt Weis nach der Infostation weiter.

Christoph Weis befasst sich derzeit viel mit Künstlicher Intelligenz, vor allem im Bereich der Bildbearbeitung und findet stellenweise unheimlich, was diese bereits umsetzen kann. Daher zeigt er sich erleichtert, dass bei den Shuttles keine KI für Entscheidungen zum Einsatz kommen soll. | Bild: Lena Reiner

Aktuell sei es einfach; da sei eben der Mensch am Lenkrad auch der, der gerade stehen müsse. Immerhin habe er an der Infostation zum Thema Sicherheit erfahren, dass keine künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen solle. „Ich traue dem trotzdem nicht ganz; ich weiß nicht, ob ich jemals in so ein Shuttle einsteigen werde“, lautet sein Fazit des Tages. Faszinierend finde er allerdings schon, wie viel Technik nötig sei, um nur einen Teil des menschlichen Gehirns, vor allem seine Wahrnehmung, nachzuempfinden.

„Das hier wird die Zukunft sein“

Die Neugier hat dagegen Peter Wetzel gepackt. Er lugt zum Seitenfenster in eines der Fahrzeuge hinein und meint: „Das hier wird die Zukunft sein. Ich möchte mir einfach anschauen, wie so ein Auto aufgebaut ist.“ Seiner Meinung nach seien die Städte aktuell mit Autos viel zu überfüllt, da müsse unbedingt eine Lösung her.

Und das Risiko? „Ich glaube, wenn das ausgereift ist, funktioniert das gut. Ich habe Vertrauen in die Technik“, sagt der 72-Jährige. Er hoffe nur, dass die Ticketpreise bezahlbar blieben.