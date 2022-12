Das liest man als Häfler gerne. „Deutscher Mobilitätspreis 2022: Stadt Friedrichshafen mit Preis für nachhaltige Mobilität im Rahmen des landesweiten Netzwerkes ausgezeichnet“. Das verkündet die Verwaltung per Mitteilung. Weiter erfahren die Leser, die Ehrung zähle gar zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität.

Wer die frohe Botschaft ein zweites Mal liest, kommt allerdings ins Nachdenken. Wofür genau wurden wir denn prämiert? Trassen für autonome Fahrzeuge? Neue Radwege? Leider nein. Vielmehr darf sich das „Netzwerk für nachhaltige Mobilität im Land Baden-Württemberg“ freuen. Dabei handelt sich um finanzielles Förderprogramm des Landes für 112 Personalstellen. Deren Inhaber befassen sich mit dem Thema nachhaltige Mobilität.

Preisgekröntes Personal

Eine dieser geförderten Stellen gibt es auch in Friedrichshafen. Sie wird bekleidet von Stefan Dunkenberger, seines Zeichens Koordinator für nachhaltige Mobilität. Dank ihm betrachten sich die Verantwortlichen im Rathaus nun selbst als Preisträger. Zudem verweisen die Verfasser der Pressemittelung auf ein erfolgreiches Häfler Projekt, an dem Dunkenberger beteiligt war: Mobilitätssäulen.

Strahlende Sieger auf dem Archivbild: Stefan Dunkenberger (links), Koordinator für nachhaltige Mobilität bei der Stadt Friedrichshafen und Bürgermeister Dieter Stauber mit der Mitgliedsurkunde des Kompetenznetzes Klima Mobil. | Bild: Stadt Friedrichshafen

An fünf Stellen stehen die quietschgelben Stelen. An ihnen klebt ein Lageplan – und per QR-Code können sich Interessierte über Mobilitätsangebote wie Carsharing oder Busverbindungen informieren. Zu finden sind die nützlichen Dinger vorn am Stadtbahnhof sowie gut versteckt auf dem Franziskusplatz hinter dem Bahnhof. Auch am Hafenbahnhof, am Hinteren Hafen und am Landratsamt steht ein je Exemplar. An den Säulen gibt es für Radfahrer Werkzeug und eine Pumpe – zumindest dort, wo schraubende Radler nicht im Weg umgehen. Soll heißen: Vorn am Stadtbahnhof etwa gibt es sie nicht. Am Franziskusplatz – fernab der Menschenmassen – schon.

Mit nützlichen Infos, allerdings ohne Fahrradwerkzeug: Die Info-Säule auf der Vorderseite des Bahnhofs. | Bild: Benjamin Schmidt

Nützlich sind sie ja

Wie preisverdächtig die Stelen nun sind, kann jeder für sich selbst entscheiden. Sie sind nicht auf dem Mist von Friedrichshafen gewachsen, sondern gehen auf eine Initiative des Landes Baden-Württembergs zurück. Wahr ist aber auch: Friedrichshafen hat sich ganz von selbst um die Teilnahme beworben – und nützlich sind die Säulen noch dazu.

Wenn nun wie angekündigt weitere Projekte umgesetzt werden, etwa die „Digitalisierung des Parkraums, das Mobilitäts-Angebot für E-Scooter und Pedelecs sowie der Ausbau der Carsharing-Möglichkeiten in Friedrichshafen“, dann werden sich die Häfler noch mehr freuen. Bis dahin dürfen wir uns alle den Deutschen Mobilitätspreis in die heimische Vitrine denken.