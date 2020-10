Die Veranstaltung im Graf-Zeppelin-Haus beginnt nach Angaben des CDU-Kreisverbandes um 19 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Friedrich Merz einen der drei Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz – noch im Vorfeld des Bundesparteitages im Dezember in Stuttgart – als Gast im Bodenseekreis begrüßen dürfen“, wird Landtagskandidatin Dominique Emerich in dem Pressetext zitiert. Merz werde unter der Überschrift „Worauf es jetzt und in Zukunft ankommt?“ referieren.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung und Bestätigung bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle unter info@cdu-bodenseekreis.de möglich. Es gibt eine Warteliste, da die Veranstaltung laut CDU bereits nach 48 Stunden ausgebucht war.