Zwei Frauen haben sich in Friedrichshafen angegriffen. Grund für den Streit am Samstag war offenbar eine unsaubere Küche, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 28-Jährige warf mit einem Nudelholz, die 33-Jährige griff die jüngere Frau mit einem Besen an. Ein Freund der 33-Jährigen griff ein und soll die jüngere Frau ebenfalls angegriffen haben. Die Streithälse klagten anschließend über Schmerzen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden wegen gefährlicher Körperverletzung.

(dpa/lsw)