Mehrfach soll eine 44-jährige Frau Geld aus Opferstöcken in Kirchen gestohlen haben. Die Polizei nahm die Frau am Freitagmittag nach einem Zeugenhinweis bei der Nikolauskirche in Friedrichshafen fest. Das teilten Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Ein Zeuge hatte die Frau am Freitag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Nikolauskirche am Adenauerplatz in Friedrichshafen beobachtet, wo bereits etliche Male Bargeld aus dem Opferstock gestohlen worden war. Der Zeuge verständigte die Polizei, die bei der Überprüfung der Frau Beweismittel sicherstellen konnte.

Insgesamt konnten die Ermittler der 44-Jährigen bislang rund ein Dutzend Taten nachweisen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Seither befindet sich die 44-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.