Seit 2008 bietet die Wissenswerkstatt Kurse im Technik- und MINT-Bereich für Kinder und Jugendliche an. An zwei Standorten, in der Seestatt und im ZF-Forum, sollen Teilnehmer im Alter von 5 bis 18 Jahren für Naturwissenschaft und Technik begeistert werden. Im Frühjahr 2020 wurde das Angebot um Online-Kurse für Schulklassen und Privatleute erweitert. Sowohl Online- als auch Präsenzkurse sind für die Teilnehmer kostenfrei. Die Wissenswerkstatt ist als Verein organisiert und wird getragen von ZF Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung, VDI, Zeppelin GmbH und Rolls Royce Power Systems. Programm und Informationen unter www.wiwe-fn.de

ETL-Stiftung Kinderträume

ETL steht für European Tax and Law. Die ETL Bodensee Gruppe wurde 1980 in Friedrichshafen als Steuerkanzlei gegründet und ist heute ein interdisziplinär tätiges Beratungsunternehmen an vier Standorten am Bodensee. Sie gehört zur ETL-Gruppe, die in 50 Ländern als Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft tätig ist. Die ETL-Stiftung Kinderträume unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche. Jedes geförderte Hilfsprojekt wird von einer ETL-Kanzlei begleitet.