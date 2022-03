Im Ringen um das Meckenbeurer Bürgermeisteramt ist ein dritter Kandidat in den Ring gestiegen: Der 34-jährige Christian Krämer hat seine Kandidatur bekanntgegeben. Er tritt also gegen den Ailinger Ortsvorsteher Georg Schellinger an – sowie auch gegen Sebastian Hanser. Die Gruppierung, für die Krämer ist antritt, ist „Die Partei“, eine Kleinpartei, die oftmals durch Satire auf sich aufmerksam macht. Doch Krämer tritt nicht zum nur Spaß an, wie er gegenüber dem SÜDKURIER betont.

Meckenbeuren Bürgermeisterin von Meckenbeuren will zurücktreten – so begründet Elisabeth Kugel ihre Entscheidung Das könnte Sie auch interessieren

„Grundsätzlich sind wir ernstzunehmende Politiker“, sagt Krämer am Telefon. Ihre politischen Ziele für Meckenbeuren wollen er und seine 21 Parteigenossen noch konkretisieren. „Wir haben die Punkte Verkehr, Arbeit und Wohnen geplant“, so der Kandidat weiter. Besonders die Wohnsituation in der Region sei sehr herausfordernd, betont der zweifache Familienvater. Derzeit wohnt er mit seiner Frau in Tettnang, ist aber auf der Suche nach größeren Wohnräumen. „Der Markt ist sehr umkämpft. Auf ein Wohnung in Friedrichshafen haben sich laut Makler etwa 800 Bewerber gemeldet.“ Im Falle einer Wahl hofft er, ein „Bürgermeisterschloss“ in Meckenbeuren beziehen zu können.

SUV-Maut und Flugverbotszone

Dann rückt Krämer mit weiteren Vorhaben raus – auch bevor ein Parteigremium das offizielle Wahlprogramm verabschiedet. Denn in Sachen Umweltpolitik hat er sich schon Gedanken gemacht: „Ich plane eine Flugverbotszone über Meckenbeuren – und SUV-Maut für alle Gemeindestraßen.“ Weitere Punkte will er im Laufe der Woche bekanntgeben.

Zur Person: Christian Krämer Christian Krämer ist 34 Jahre alt und Vater von zwei Kindern im Alter von einem und drei Jahren. Der gelernte Koch arbeitet als Leiter einer Betriebsgastronomie in Lindau. Im Jahr 2014 zog er mit seiner Frau an den Bodensee.

Ernstliche Aussichten auf einen Wahlerfolg dürfte der gebürtige Leipziger indes nicht haben. Im Jahr 2014 zog der gelernte Koch mit seiner Frau zunächst nach Friedrichshafen, dann nach Tettnang. „Ich bin hier nicht aufgewachsen und daher recht unbekannt“, räumt er daher ein und ergänzt: „Ich war natürlich auch in meiner Jugend in keinem Verein der Region aktiv.“ Warum aber tritt er dann überhaupt an – zumal auch seine Parteizugehörigkeit nicht unbedingt zum Erfolg beitragen dürfte?

Kandidatur aus Überzeugung

Seine Motivation erkläre sich ganz einfach, so Krämer. Mittlerweile seien er und seine Frau verwurzelt am Bodensee, ihre Kinder wurden hier geboren. „Es ist wunderschön hier, die Lebensqualität ist hoch.“ Daher möchte er der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Die Entscheidung, in Meckenbeuren anzutreten, fiel aus einem eher pragmatischen Grund. Der Ortsverband Friedrichshafen wurde im Jahr 2019 gegründet, den Kreisverband Bodenseekreis gibt es seit dem Jahr 2020. „Meckenbeuren ist die erste regionale Wahl, bei der wir antreten können seit Gründung des Ortsverbandes. Deswegen müssen wir das machen.“

Bodenseekreis Immer weiter steigende Spritpreise: Für wen lohnt sich das Tanken in Vorarlberg? Das könnte Sie auch interessieren

Um aufzuzeigen, dass die Mitglieder der satirischen Gruppierung nicht nur Spaß machen, nennt Krämer einige Beispiele. „Bei der Bundestagswahl haben wir die Einführung sogenannter Steuerrückführungskrokodile gefordert.“ Das klinge zwar witzig, solle allerdings darauf aufmerksam machen, dass die Steuerlast für niedrige und mittlere Einkommen in Deutschland zu hoch sei. Auch konkret in der Region sei „Die Partei“ bereits aktiv gewesen: Zum Beispiel bei Demonstrationen gegen die sogenannten Spaziergänger in Ravensburg. Krämer: „Wir wollen etwas zurückgeben und wenn die Leute dabei was zu lachen haben, ist da ja auch schön.“

Mitte Mai wird gewählt in Meckenbeuren. Im Januar hatte Noch- Bürgermeisterin Elisabeth Kugel überraschend ihren Rücktritt aus der Politik angekündigt. Als Begründung führte sie aus, dass ihr die Dauerbelastung zu hoch sei. Deswegen scheidet sie nach gut vier Jahren Amtszeit aus – acht Jahre wäre sie eigentlich tätig gewesen. Ihre letzte Gemeinderatssitzung wird sie voraussichtlich am 1. Juni leiten.