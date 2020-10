Die für Montag, 19. Oktober, um 16 Uhr angesetzte öffentliche Gemeinderatssitzung wird auf einen späteren Termin verschoben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei die nicht fristgerechte Veröffentlichung der Tagesordnung im offiziellen Bekanntmachungsorgan der Stadt Friedrichshafen, der Schwäbischen Zeitung, der Grund für die Verschiebung. „Die Bekanntmachung ist nicht wie beauftragt am Freitag, sondern erst am Samstag erschienen“, teilte Pressesprecherin Monika Blank am Samstagmittag mit. Damit sei Frist für die Ankündigung von öffentlichen Sitzungen um einen Tag unterschritten worden.

Grüne sind gegen weitere Finanzhilfen

Die geplante Abstimmung über weitere Finanzhilfen für den angeschlagenen Flughafen Friedrichshafen kann nun also erst einmal nicht stattfinden. Der Kreistag hatte sich bereits in der vergangenen Woche mehrheitlich für ein entsprechendes Finanzierungskonzept ausgesprochen. Bereits vorab kündigt die Grünen-Fraktion des Gemeinderats an, dass sie eine weitere Unterstützung für den Flughafen ablehnt.

Anteilseigner des Flughafens Neben der Stadt Friedrichshafen und dem Bodenseekreis mit jeweils knapp 40 Prozent hält das Land Baden-Württemberg fünf Prozent der Anteile. Anteilseigner sind zudem ZF Friedrichshafen AG (4,32), die Technische Werke Friedrichshafen GmbH (4,11), die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (3,54), die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (1,57), die DADC Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH (Airbus/Dornier, 0,98) und die MTU Friedrichshafen GmbH (0,98).

Wann die Gemeinderatssitzung nun stattfinden wird, teilte die Stadtverwaltung nicht mit.