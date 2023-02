Drei junge Frauen treten in Uganda, Chile und Hongkong für eine bessere Welt ein – für Freiheit, Gerechtigkeit und Klimaschutz. Verzweifelt und wütend stehen sie Regierungen gegenüber, die mit Tränengas, Gummigeschossen und Wasserwerfern auf die Proteste reagieren. Der Regisseur Franz Böhm porträtiert Hilda, Rayen und Pepper im Dokumentarfilm „Dear Future Children“. Er zeigt ihren Kampf für die Zukunft und gegen die Angst und lässt sie erklären, warum sie nicht aufgeben.

Dieser vielfach preisgekrönte Film läuft nach der Eröffnung durch Bürgermeister Andreas Köster am Donnerstagabend, 2. März zu Beginn der Filmtage Friedrichshafen. Unter dem Motto „Jetzt oder nie“ werden Kurzfilme, Dokumentationen und ein Kinderprogramm gezeigt. Dieser Schwerpunkt sei in der Region einzigartig, sagt Festivalleiterin Melanie Eisele: „Wir möchten anspruchsvolle Filme zeigen, die zum Nachdenken anregen, auch wenn sie manchmal zum Lachen sind.“ Köster ergänzt: „Die Filmtage gehen ganz bewusst in Nischen, da werden die Zuschauer nicht nur unterhalten, sondern auch berührt. Besonders ist auch, dass das Publikum in einen Dialog mit den Filmschaffenden tritt.“ Regisseure, Schauspieler und Produzenten kommen an den See, um über Hintergründe der Filme und des Filmemachens zu berichten und erlauben so einen Blick hinter die Kulissen.

Die Dokus haben höchst unterschiedliche Titel und Themen. „Gang Girl“ beleuchtet das Phänomen Social Media Star, „Nichts Neues“ schildert, wie die Crew eines Seenotrettungsschiffs während der Gerichtsverhandlung gegen ihren Kapitän festsitzt. „Nach dem Happy End“ begleitet zehn Jahre lang einen Jungen, der endlich ein Spenderherz bekommt und „Die Stangenbohnenpartei“ schildert das Leben eines Paars zwischen selbst gezogenem Gemüse, Folkmusik und Gastfreundschaft.

Im Wettbewerb „Kurz und Gut“ an jenem Samstag sind in drei Blöcken 15 Kurzfilme zu sehen. „Wir wollten möglichst vielfältige Filme zeigen“, sagt Emily Nuding, Masterstudentin an der Uni Konstanz und Mitglied der Auswahl-Jury. In drei Blöcken erzählen die Streifen etwa von radikalen Lehrermaßnahmen, erster Liebe oder von einer Postbotin mit unmöglicher Mission. „Pizza d‘ Amour“ konfrontiert eine junge Frau mit der Sexualität ihrer Eltern, „Schwarmtiere“ erfindet Rilkes „Turnstunde“ neu und „Nackte Männer im Wald“ handelt von einem verkorksten Coming-out. Der beste Film erhält den Preis der ZF-Kunststiftung in Höhe von 15.000 Euro. „Das Preisgeld ist so bemessen, dass es ein neues Projekt ermöglicht“, sagt Geschäftsführerin Regina Michel.

Vorher und am Montagmorgen gibt es im Kinderprogramm fantasievolle Kurzfilme aus Europa. „Diese Filme kommen manchmal ganz ohne Worte aus. Sie präsentieren große Themen klein verpackt und manche laden dazu ein, herzlich zu lachen“, sagt Eisele. Das Festival endet mit einem Konzert von „The String Bean Party“ im Foyer.