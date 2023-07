„Wehret den Anfängen.“ Mit diesen Worten beginnt der neue Kurzfilm zum ehemaligen Raketentestzentrum zwischen Efrizweiler und Raderach. 180 Gäste sahen im Pfarrzentrum vor Kurzem die Filmpremiere. Im Mittelpunkt der Geschichte standen die Schicksale der beim Bau des Raketentestzentrums eingesetzten 417 Zivil- und Fremdarbeiter. Sechs Einzelschicksale wurden dabei besonders beleuchtet. Organisiert wurde der Abend von Kunst in Kluftern und dem Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern, wie Gunar Seitz und Ragnhild Becker in einer Pressemitteilung schreiben.

Ortsvorsteher Michael Nachbaur hob Christa Tholander und Thomas Kliebenschedel hervor. Ihre Recherchen zur NS-Zeit bildeten die Grundlage für den Filmabend. Ausgangspunkt des Films war das Kunstwerk „Gegen das Vergessen“ der Fischbacher Bildhauerin Waltraud Späth. Gunar Seitz sagte: „Form und Inhalt gehen hier eine gelungene Verbindung ein, und mahnen uns, keine ideologische Willkür und menschenverachtendes Verhalten heute und in Zukunft zuzulassen.“

Friederike Lutz, Leiterin des Schulmuseums Friedrichshafen, las Zeitzeugenberichte der in Friedrichshafen eingesetzten Arbeiter. Bernd Caesar, Vorsitzender des Geschichtsvereins, ging auf die Arbeiter des Raketentestzentrums ein: „Als die Bauarbeiten für die Raketenprüfstände abgeschlossen waren, kam völlig überraschend das Ende ihrer Freiheit.“ So wurden im Oktober 1943 aus den noch ordentlich bezahlten Bauarbeitern ohne Gerichtsurteil 417 Häftlinge. Sie wurden ins KZ Buchenwald bei Weimar deportiert. Caesar: „Für viele dieser Männer war das gleichbedeutend mit einem Todesurteil: Vernichtung durch Arbeit.“

Vom KZ Buchenwald wurde der Großteil von ihnen zum Bau der unterirdischen Rüstungsfabrik Dora in den Harz verlegt. Dort mussten sie in den Stollen Schwerstarbeit leisten „und starben“, so Bernd Caesar weiter. Die Vorkommnisse auf dem Gelände rund um die Raketenprüfstände nahm die Künstlerin Waltraud Späth in ihrem Werk auf.