Friedrichshafen/Immenstaad Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

FFP2-Maske? Aber sicher! In Friedrichshafen sind sowohl Auswahl als auch Preisspanne groß

Seit Montag gilt eine verschärfte Maskenpflicht. In Bus und Bahn sowie beim Einkaufen etwa haben die sogenannten Alltagsmasken vorerst ausgedient. Neben OP-Masken dürften FFP2-Masken dieser Tage also rege nachgefragt sein. Wo und zu welchen Preisen gibt es diese in und um Friedrichshafen? Wir haben uns umgesehen.