Der ambulante Kinderhospizdienst Amalie begleitet Familien bei Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. „Leider weiß das kaum jemand, das wissen noch nicht einmal alle Ärzte“, sagt Elisabeth Mogg, eine der Koordinatorinnen des gemeinsamen Kinderhospizdienstes der Malteser und der Stiftung Liebenau. Sie bringt im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg Familien und ehrenamtliche Paten zusammen.

Begleitung und ein wenig Normalität und Freude

Kai Eichler ist einer dieser ehrenamtlichen Paten, die in Familien gehen, in denen ein todkrankes Kind lebt oder ein Elternteil verstorben ist. Er bringt Geschwisterkindern ein klein wenig Normalität und Freude in den Alltag, begleitet die Eltern mit Gesprächen und leistet Trauerarbeit in den Familien, manchmal länger als ein Jahr. Der Bedarf, so Elisabeth Mogg, sei durch Corona spürbar gestiegen und besonders männliche Paten seien rar.

Kai Eichler hat überlegt, wie er Amalie in der Bevölkerung bekannter machen könnte. Durch die Notrufnummer der Feuerwehr kam der Feuerwehrmann auf die Idee, an 112 aufeinanderfolgenden Tage jeweils eine Stunde in voller Feuerwehrausrüstung zu marschieren.

Stunden auf Mole- und Gehrenbergturm und am Ulmer Münster

Anfang November ging es los, zunächst in Wien auf einem Laufband, wo er so einen anderen Extremsportler bei einem Weltrekordversuch unterstützte. Später lief er auf einer Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn, er lief den Moleturm und den Gehrenbergturm rauf und runter, umrundete das Ulmer Münster, den Schlossplatz in Stuttgart und war in jeder größeren deutschen Stadt am Bodensee und im Hinterland unterwegs, immer mit dem Ziel, mit Passanten ins Gespräch zu kommen und Amalie zu mehr Bekanntheit zu verhelfen. Besonders berührend sei für ihn eine Begegnung in Ravensburg gewesen. Kindergartenkinder riefen bei seinem Anblick „Sam, der Feuerwehrmann“, wohl in Anlehnung an die Fernsehserie. „Ich blieb stehen und sagte, mein Name ist Kai“, erzählt Eichler.

Um einen Rekord ging diesmal eigentlich nicht

Den Abschlussmarsch absolvierte Eichler am Samstag im Hangar unterm Zeppelin. „Das ist eine große Ehre für uns“, sagte Zeppelin-Pressesprecherin Andrea Fischer. Geschäftsführer Eckhard Breuer war verreist, gratulierte aber telefonisch zum gelungenen Projekt und ließ einen Spendenscheck über 1112 Euro für Amalie aushändigen.

„Die Idee allein ist schon rekordverdächtig, da bin ich gerne aus Leipzig gekommen“, sagte Rolf Allerdissen vom Team Rekordbrecher, das sich für soziale und inklusive Projekte einsetzt. Für die 559,59 Kilometer in 112 Tagen und in persönlicher Schutzkleidung überreichte er Kai Eichler einen Pokal. Dabei hatte dieser das Ganze, darauf legt er Wert, überhaupt nicht als Rekordversuch gestartet. Aber die Rekord-Szene ist klein, da bleibt eben nichts unbemerkt.