Eigentlich hätte die Abteilung Kluftern der Feuerwehr Friedrichshafen ihr Fest zum 150-jährigen Bestehen bereits im vergangenen Jahr gefeiert. Doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag war es nach zweimaligem Verschieben endlich soweit und viele interessierte Besucher machten sich beim Tag der offenen Tore ein Bild von der Arbeit der Feuerwehr gestern und heute.

Gezeigt wurde unter anderem, wie sich die technische Ausstattung seit dem Jahr 1871 verändert hat. Zur Gründungszeit fuhr die Feuerwehr mit einem von Pferden gezogenen Spritzenwagen mit Handpumpe zur Brandstelle. Heute erleichtert hochmoderne Technik die Arbeit der Klufterner, die seit Anfang der 70er Jahre zur Feuerwehr Friedrichshafen gehören. Eine Zeitreise in die Vergangenheit bot eine Ausstellung mit historischen Geräten, Uniformen und Löschfahrzeugen.

Zeitreise in die Vergangenheit: Eine Ausstellung zeigt in Kluftern historische Geräte, mit denen Feuerwehrleute früher Brände gelöscht haben. | Bild: Claudia Wörner

Außerdem gab es eine historische Schauübung zu erleben. Wie anno dazumal war auch beim Tag der offenen Tore die Mithilfe der Bevölkerung gefragt, um den Brand zu löschen. Dank einer Eimerkette landete das Wasser im Tank des Fahrzeugs und die Feuerwehrmänner konnten kräftig pumpen. Und schon spritzte es aus dem Schlauch und der Brand war gelöscht. Am Nachmittag demonstrierte die Wehr, wie ein ganz ähnlicher Brand mit der Technik von heute gelöscht wird.

Mit dem Feuerlöschertraining kann man nicht früh genug beginnen: dem kleinen Franz gelingt es, den Brand zu löschen. | Bild: Claudia Wörner

Auch der Nachwuchs der Jugendfeuerwehr stellte sein Können bei einer Übung unter Beweis. Hoch loderte das Feuer der brennenden Paletten. „Wir können uns sicher sein, dass wir mit der Jugend unseren Nachwuchs gesichert haben“, sagte Feuerwehrmann Alessandro Edelmann. Für den 13-jährigen Enes Rejhan war die Übung am Tag der offenen Tore die erste vor Publikum. „Ich war schon ein wenig aufgeregt, aber es ist ein gutes Gefühl, wenn alles klappt“, erzählte er hinterher. Die Technik, das Löschen und die Freunde in der Jugendwehr machen auch für den 15-jährigen Maximilian Karpf den Reiz der Jugendfeuerwehr aus.

An der Eimerkette läuft die Arbeit Hand in Hand. | Bild: Claudia Wörner

Rund um das Klufterner Feuerwehrhaus war für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. An der Spritzwand konnte der Feuerwehrnachwuchs sein Können weitergeben und wer wollte, durfte einmal im Feuerwehrauto Platz nehmen. Spaß hatten die kleinen Besucher auch in der Hüpfburg und am Glücksrad. Das Feuerlöscher-Training richtete sich auch an Erwachsene. Sollte man doch wissen, was zu tun ist, bis die Feuerwehr anrückt, um den Brand zu löschen. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, Freunde und Bekannte aus dem Ort zu treffen. Dazu spielten die „Krainer“ zünftige Musik in der Fahrzeughalle.

Übung macht den Meister: Beim Tag der offenen Tore der Abteilung Kluftern der Feuerwehr Friedrichshafen stellen die Jugendlichen bei einer Schauübung ihr Können unter Beweis. | Bild: Claudia Wörner