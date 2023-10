„Wir sind zurück.“ Mit diesen Worten melden sich die Verantwortlichen des Festivals City of Music nach der warmen Jahreszeit zurück. Zum 17. Mal soll Friedrichshafen zur „Nightlife-City“ werden. Vorgesehenes Datum ist der 14. Oktober.

Zahlreiche Auftritte

Konkret sollen an 16 Spielorten in der Häfler Innenstadt zehn Bands sowie sechs DJs auftreten. Alle Lokalitäten befinden sich in Laufnähe zueinander. Mit dabei sind etwa das Zeppelin Restaurant V2O, das Felders Restaurant sowie die Schiffe MS Lindau und MS Baden.

Musikalisch adressiert die Veranstaltung ein möglichst breites Publikum. Das Spektrum der auftretenden Künstler reicht von Rock, Funk und Blues über Pop bis hin zu House. Angekündigt sind etwa Pete the Pirate, King Ralf und DJ ChackaChacka. Einlass ist 19.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist 20.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18. Erhältlich sind die Tickets bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie im Internet. Der Anbieter informiert über Details auf seiner Webseite.

Festivalsommer mit einem Ausfall

Im April hatte City of Music nach einer Corona-Pause wieder gestartet – mit Erfolg. Die Veranstaltung bildete eine Art Auftakt für den Festivalsommer in Friedrichshafen. Auch weitere Formate erhielten in den Folgemonaten große Resonanz, so etwa das Festival FN:Pop im Juli, das mit Vincent Weiss und Lea zwei Künstler auf eine Freilichtbühne direkt am Graf-Zeppelin-Haus brachte. Auch das Kulturufer Friedrichshafen im Juli und im August wartete mit zahlreichen Angeboten auf.

Weniger erfolgreich verlief das Fab-Festival im September. Geplant für das zweitätige Event war etwa ein Auftritt der Hip-Hop-Künstlerin Juju. Doch aufgrund zu geringer Ticketverkäufe sah sich die verantwortliche Kulturhaus Caserne gGmbH gezwungen, die Veranstaltung letztlich nicht durchzuführen.

Geht man von der Resonanz auf City of Music im Frühjahr aus, dürfte dieses Schicksal den Veranstaltern wohl nicht blühen – besonders, da die Veranstalter auf ein bereits bewährtes Programm setzen.