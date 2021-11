Friedrichshafen vor 3 Stunden

Ferienzeit ist Schwimmbadzeit: Welche Regeln gelten? Und wo gibt es freie Plätze?

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind eher grau und regnerisch. Da bietet sich der Besuch in Schwimm- und Freizeitbädern an. Doch was gilt es zu beachten? Der SÜDKURIER hat sich in Friedrichshafen, Immenstaad und Lindau erkundigt.