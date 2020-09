Friedrichshafen vor 2 Stunden

Feiern ist auch in Zeiten von Corona möglich: Ein Überblick über Locations in Friedrichshafen und die geltenden Regeln

Ein runder Geburtstag auf dem See oder eine Hochzeit auf dem Bauernhof: Wer in Friedrichshafen trotz Corona-Krise gebührend feiern will, hat eine Reihe von Veranstaltungsorten zur Auswahl – sofern er alle Corona-Regeln beachtet.