Friedrichshafen vor 3 Stunden

Fehlfunktion nach Stromausfall: Blitzer in der Maybachstraße blitzt wie sonst nur nachts

Tempo 30 gilt in der Maybachstraße in Friedrichshafen eigentlich nur zwischen 22 und 6 Uhr. Ein tagsüber bereits ab der nächtlichen Höchstgeschwindigkeit auslösender Blitzer sorgte am Wochenende für Irritationen. Mit einem Knöllchen müssen betroffene Autofahrer allerdings nicht rechnen.