Nur noch verkohlte Erde und ein angekokelter Baum sind von dem Brand übrig, der sich am Samstagabend im Eriskircher Ried schnell ausbreiten konnte. Auf einer Fläche von zirka 2000 Quadratmetern – das entspricht etwa vier Fußballfeldern – hatten die Flammen leichtes Spiel, da das Schilf durch den fehlenden Regen sehr trocken ist. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass zwei Jugendliche offensichtlich nichts Besseres zu tun als zu zündeln. Die Polizei ging laut Mitteilung am Sonntag von Brandstiftung aus und nannte zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren mit dunkler Kleidung und langen Ärmeln.

Brand 2018 Fast genau vor zwei Jahren brannte es im Ried schon einmal. Am 25. Mai 2018 stieg damals um die Mittagszeit weithin sichtbar eine schwarze Rauchsäule über Friedrichshafen auf. Auf einer gut fünf Mal so großen Fläche wie beim Brand am Samstag wurde ein Schilfgebiet von rund 10 000 Quadratmetern im Naturschutzgebiet Seewieschenesch ein Raub der Flammen. Auch damals breitete sich das Feuer wegen der anhaltenden Trockenheit rasant im Schilf aus. Rauch und Rußflocken wurden bis in die Kitzenwiese geweht. Der Feuerwehr Friedrichshafen gelang es, ein Übergreifen der Flammen in Richtung Campingplatz zu verhindern.

Zwischenzeitlich habe der Polizeiposten Langenargen die Ermittlungen in diesem Fall übernommen, teilte das Präsidium gestern auf Anfrage mit. Hat sich der Verdacht gegen die beiden Teenager bestätigt? Die zwei Jugendlichen seien lediglich Zeugen in der Nähe des Brandortes aufgefallen, weil sie sich dort aufgehalten haben. „Sie scheiden aktuell nicht gänzlich als Tatverdächtige aus“, erklärt Polizei-Pressesprecher Oliver Weißflog. Ein konkreter Tatverdacht gegen die beiden habe sich bislang jedoch auch nicht erhärtet.

Brandort ist für Besucher eigentlich tabu

Gerhard Kersting, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums Eriskirch, hat sich Luftbilder angesehen, um mögliche Schäden abschätzen zu können. „Der betroffene Bereich liegt abseits der Wege, da dürfen sich Besucher eigentlich gar nicht aufhalten“, sagt der Diplom-Biologe und fügt hinzu: „Wenn es tatsächlich Brandstiftung war, ist das eine Sauerei.“ Zudem sei so ein Brand natürlich schlecht für die Natur. Glücklicherweise seien bislang allerdings noch relativ wenig Schilfbrüter im Ried. „Die kommen jetzt erst“, sagt Kersting.

Brand im Eriskircher Ried am 19. April 2020 | Bild: Feuerwehr Eriskirch

Auch der alte Baumbestand sei nicht gefährdet gewesen. Möglicherweise hat das Feuer das eine oder andere Amselnest zerstört, vermutet er. Auch Insekten könnten verendet sein und ein Baum (siehe Bild) sei wohl auch betroffen. Er hofft nun darauf, dass die Natur sich schnell erholt und der Brand nur oberflächlich Schäden angerichtet hat. „Beim Feuer 2018 hat es bereits nach vier Wochen wieder deutlich gesprießt“, so Kersting.

Dass nicht noch mehr der unter Naturschutz stehenden Riedfläche ein Raub der Flammen wurde, ist dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Eriskirch zu verdanken. „Die Rettungskette hat optimal funktioniert, angefangen von der Alarmierung über die Leitstelle bis zur Brandwache“, sagt Kommandant Reinhold Petzi. Er betont das deshalb, weil es der erste große Einsatz für seine Kameraden seit gut vier Wochen war. Seit die Corona-Pandemie den Alltag bestimmt, hatte seine Wehr außer einer Türöffnung schlicht nichts zu tun. Auch Übungen konnten seither nicht stattfinden. „Dass die Kameraden nach dieser Pause in die Uniform steigen und alles funktioniert, darauf bin ich stolz“, sagt der Kommandant.

Brand im Eriskircher Ried am 18.4.2020 | Bild: Feuerwehr Eriskirch

Denn ganz so einfach war das Löschen des Flächenbrands nicht. 19.30 Uhr wurde die Wehr alarmiert, da wurde es bereits dunkel. Zwar machten die Feuerwehrleute schon bei der Anfahrt Rauchsäulen beim „Alten Strandbad“ südlich vom Kaufland aus. Doch für eine genaue Lagebestimmung sorgte der zufällig vorbei fliegende Rettungshubschrauber „Christoph 45“.

Feuerwehrschläuche blockieren die Bahnlinie

Obwohl die Brandfläche nur wenige Meter von Bodensee entfernt lag, ließ sich nach Aussage von Reinhold Petzi hier kein Löschwasser holen. Das Gelände war zu unwegsam, um mit den Pumpen bis ans Ufer zu kommen. Also bauten die zirka 40 Kameraden der Eriskircher Wehr zwei Wasserleitungen bis zum knapp 500 Meter entfernten Kaufland auf. Wegen der Schläuche über der Bahnlinie musste der Zugverkehr zwischen Friedrichshafen und Lindau letztlich bis gegen 22 Uhr unterbrochen werden. Auch das dürfte die Verursacher des Brandes teuer zu stehen kommen. Für genügend Löschwasser sorgten zusätzlich die Feuerwehren Kressbronn und Friedrichshafen, die mit zirka 20 Kameraden und ihren Tanklöschfahrzeugen nachrückten.

Die Vegetation im Ried ist aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen dürr wie Zunder. Der Brand breitete sich daher am Samstagabend rasch aus. | Bild: Lena Reiner

Am Einsatz beteiligt war neben der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) auch die Drohnengruppe der Johanniter aus Ravensburg. „Damit erhielten wir präzise Wärmebilder aus der Luft und konnten zwei Glutnester erkennen und löschen“, erklärt Reinhold Petzi das Vorgehen. Trotzdem ließ die Eriskircher Wehr bis zum Sonntagmorgen eine Schlauchleitung zwischen Brandstelle und Löschfahrzeug liegen – für den Fall, dass der Brand erneut entfacht.