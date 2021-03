Der Pilot der einmotorigen Mooney, Typ M20K, setzte am Sonntagnachmittag mit ausgefahrenem und eingerastetem Fahrwerk zum Landeanflug an. Beim Aufsetzen brach nach aktuellem Ermittlungsstand allerdings das rechte Fahrwerk. Wie die Polizei am Abend mitteilte, drehte sich die Maschine im Anschluss auf der rechten Tragfläche.

Der Pilot und die beiden Passagiere an Bord blieben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Der Flughafen blieb für rund eine Stunde gesperrt, die Maschine wurde nach Flughafen-Angaben des Flughafens von der Feuerwehr geborgen.

„Einsatzkräfte haben gute Arbeit geleistet“

Aus Sicht des Flughafengeschäftsführers Herr Claus-Dieter Wehr haben die Einsatzkräfte sehr gute Arbeit geleistet. „Wir sind sehr froh, dass dem betroffenen Piloten und seinen Passagieren nichts passiert ist.“ Das Flugzeug war zuvor am Bodensee-Airport zu einem Rundflug gestartet.