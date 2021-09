Zigarettenstummel, Kronkorken und leere Getränkepackungen sind im Gras am Fischbacher Seeufer verstreut. Liz Bartusch sammelt alles auf und verteilt es in Säcke. „Hier liegt unheimlich viel Kleinkram herum“, stellt sie fest. Eine blaue Sonnenbrille kommt dazu, ein Meter weiter hängt eine Unterhose unter einem Baum.

Martin Hattenberger ist mit Anna und Tom zur Seeputzete gekommen. | Bild: Corinna Raupach

Liz Bartusch beteiligt sich zum ersten Mal am Rhine-Clean-Up. Die 16-Jährige engagiert sich bei Fridays for Future. „Ich will nicht, dass überall Müll herumliegt, sondern dass es sauber ist. Außerdem schadet der Müll den Enten, Schwänen und anderen Tieren“, sagt sie. Ihre Freundin bückt sich nach einem Lollipapier. „Wieso kann man das nicht zum Mülleimer bringen, der steht doch gleich hier“, ärgert sie sich.

Video: Corinna Raupach

Blick auf die Zahlen Von den 617 Kilogramm Abfall waren 295 Kilo Restmüll, 10 Kilo Zigarettenstummel, 10 Kilo gelber Sack, 27 Kilo Mehrweg-Glas, 70 Kilo Einweg-Glas, 20 Kilo Papier und etwa 185 Kilo Sperrmüll. Insgesamt haben sich zum vierten Rhine-Clean-Up von der Quelle bis zur Mündung rund 35 000 Freiwillige aus sechs Ländern angemeldet. Aus anderen Gruppen An der Rotach haben die Helfer unter anderem die Reste einer illegalen Feuerstelle entsorgt, mit Holzkohle und einem original verpackten Rollbraten, berichtet Markus Weber.



Die Gruppe von der Hälfer Grünen-Vorsitzenden Barbara Wagner fand am Strandbadufer nicht nur ein Fahrrad, sondern auch eine Polsterauflage für einen Liegestuhl und jede Menge Wodkaflaschen.



SPD-Kandidat Leon Hahn sammelte mit neun Jusos am Landratsamt sechs Tüten Zigarettenstummel.

Das Fischbacher Team mit seiner Müll-Ausbeute. | Bild: Corinna Raupach

Die fünfjährige Anna ist eine der Kippenbeauftragten am Strand. Gewissenhaft trägt sie eine kleine Tüte und bückt sich nach jedem Stummel. Ihr Bruder Tom hilft dabei. „Ihr habt ja Adleraugen“, lobt ihr Vater Martin Hattenberger. Er hat vor vier Wochen von der Aktion erfahren. „Da habe ich gleich gedacht, da machen wir mit. Das macht den Kindern Spaß, die sammeln auch sonst alles Mögliche und werfen es weg“, sagt er.

Das Schwimmbrett stellt Liz Bartusch an eine Mülltonne. | Bild: Corinna Raupach

Auch eine Socke wurde am Strand vergessen. | Bild: Corinna Raupach

Als sich nach drei Stunden die Fischbacher Teams wieder treffen, ist Annas Tüte halb voll. Thomas Henne hat vor dem Strandbad gesammelt: „Pro Parkplatz habe ich mindestens drei Kippen gefunden, bei 250 Parkplätzen sind das 750. Jede davon gefährdet 40 Liter Trinkwasser, das sind insgesamt 30 000 Liter.“ Henne ist einer der lokalen Organisatoren des Rhine-Clean-Ups. Er fährt den Fischbacher Müll zum Treffpunkt am Hinteren Hafen. Dort ist Désirée Köhler dabei, die Säcke zu wiegen. Die Häfler Bilanz: 137 Freiwillige haben 617 Kilo Müll gesammelt, darunter drei Fahrräder, Autoreifen, Polster und zehn Kilo Zigarettenstummel.

Video: Corinna Raupach

