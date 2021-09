Friedrichshafen vor 5 Stunden

Fahrradfahrerin muss E-Scooter ausweichen und stürzt

Bei einem Unfall in der Zeppelinstraße hat eine 45-jährige Rennradfahrerin am Sonntag gegen 17.45 Uhr leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizeibericht war sie einem E-Scooter-Fahrer, der den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nutzte, ausgewichen und in der Folge gestürzt.