Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.25 Uhr. Laut Polizeibericht war ein 59-jähriger Autofahrer nach eigenen Angaben in der Ailinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte bei Grün anzeigender Ampel weiterfahren, als von rechts der Fahrradfahrer bei Rot über den Fußgängerüberweg fuhr.

Der bislang unbekannte Fahrradfahrer kollidierte den Angaben zufolge mit dem Auto und kam zu Fall. Am Wagen entstand dabei ein Schaden von rund 2000 Euro. Anschließend kam es zu einem kurzen Wortwechsel zwischen den Beteiligten und der Fahrradfahrer fuhr über die Goethestraße weg, teilt die Polizei weiter mit.

Friedrichshafen Unbekannter Täter zündelt auf Hotel-Parkplatz Das könnte Sie auch interessieren

So wird der Fahrradfahrer beschrieben: Etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß, breite Statur, dunkelblonde, lockige Haare. Er war mit einer schwarz-weißen Sportjacke mit roter Werbeaufschrift, einer schwarzen Sporthose und weißen Sportschuhen bekleidet und mit einem silbernen Trekkingfahrrad mit einer Felgengröße von etwa 26 bis 28 Zoll unterwegs.

Zeugen und der gesuchte Fahrradfahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 0 75 41/70 10 zu melden.