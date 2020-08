Friedrichshafen vor 6 Stunden

Fahrradclub kritisiert Kreuzung an B 31-neu: „Für diesen Teil des Bodenseeradwegs müsste man eine Reisewarnung für Radfahrer aussprechen“

Radfahrer müssen an der neuen Anschlussstelle der B 31-neu bei Fischbach an einer Kreuzung zunächst die vierspurige Bundesstraße überqueren und nur wenige Meter weiter erneut an einer Ampel anhalten. Der Fahrradclub im Bodenseekreis befürchtet gefährliche Situationen und kritisiert lange Wartezeiten für Radfahrer. Das Landratsamt hält die Grünphasen hingegen für ausreichend. Wir haben uns vor Ort umgesehen.