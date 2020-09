Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Montagvormittag vor einer Schule in Allmannsweiler von mehreren Schülerinnen und einer Lehrerin dabei beobachtet, wie er mit nacktem Unterkörper neben seinem Mietfahrzeug stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Friedrichshafen Polizeibeamte nehmen Exhibitionist fest

Nachdem der Mann bemerkte, dass er beobachtet wird, zog er sich an und fuhr davon. Er konnte von der Polizei ermittelt werden.