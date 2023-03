Friedrichshafen vor 1 Stunde

Exhibitionist im Bereich des Riedlewalds: Polizei sucht Zeugen

Ein junger Mann soll am Rande des Riedlewalds in Friedrichshafen, nur wenige Meter von Passanten entfernt, sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Mit einer Beschreibung des Verdächtigen werden nun Zeugen gesucht.