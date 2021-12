Friedrichshafen vor 1 Stunde

Etwa 700 Impfkritiker unangemeldet in Friedrichshafen unterwegs – die Stimmung war ruhig

Die Bewegung hat Zulauf: Waren in der Vorwoche nur etwa 50 „Spaziergänger“ am Montag in Friedrichshafen unterwegs, so waren es sieben Tage später hunderte.