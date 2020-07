Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in der Riedleparkstraße in Friedrichshafen mit seinem Porsche einen Unfall verursacht. In der Unterführung beschleunigte er das Auto offensichtlich so stark, dass das Heck ausbrach, gegen den Bordstein krachte und auf der gegenüberliegenden Fahrspur zum Stehen kam.

Immenstaad 6500 Euro Schaden: 36-jähriger Autofahrer prallt auf B31 gegen vorausfahrendes Auto Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Polizei mitteilt, entstand beim Unfall ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Weil der Autofahrer nach dem Unfall über Schmerzen klagte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weil die Polizisten bei dem jungen Mann zuvor Anhaltspunkte auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung feststellten, wurde ein Drogentest durchgeführt.

Testergebnis zeigt: Mann hat Kokain genommen

Das Testergebnis zeigte, dass der Mann Kokain genommen hatte, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.

Den 27-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verkehrsdeliktes. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und das nicht mehr fahrbereite Auto musste vom Abschleppdienst geborgen werden.