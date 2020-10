Friedrichshafen vor 1 Stunde

Essen gerät auf Herd in Brand: Feuerwehreinsatz in der Häfler Innenstadt

Am Donnerstagmittag ist es in der Karlstraße zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung gekommen. Die Ursache war eine Brandstelle im Bereich des Herds. Verletzt wurde dabei niemand.