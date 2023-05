Sirenen im Häfler Stadtgebiet: Die Feuerwehr rückt am Dienstagvormittag zu einem Einsatz in der Paulinenstraße aus. Aufgrund einer Rauchentwicklung hatte nach Angaben der Polizei in einem Hochhaus ein Brandmelder angeschlagen.

Wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärt, war in dem Gebäude auf einem Herd das Essen angebrannt. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Gefahr für andere Personen besehe nicht, so die Polizei.