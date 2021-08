Sarah Baltes leitet das Kulturbüro nun schon seit mehr als eineinhalb Jahren. Neu fühle sich das trotzdem noch an, sagt sie, denn: „Ich hatte gerade angefangen, da kam der Abbruch durch Corona. Es gibt keine Normalität und keine Routine für mich.“ Genau diese solle aber mit der kommenden Spielzeit einkehren, das Programm solle „so nah am Gewohnten wie möglich“ stattfinden.

Das ermöglichen die Umsetzung der 3G-Regel – Sitzplatzsperrungen wie bei Veranstaltungen der vergangenen Saison gehören damit der Vergangenheit an – und eine Änderung, die erst kurz vor der Vorstellung des neuen Programms eingetroffen ist: „Die Besucherobergrenze für Veranstaltungen ist jetzt nicht mehr inzidenzabhängig und entfällt“, schildert Baltes. Das bedeutet, dass jetzt auch den Abonnementkunden – Menschen, die mitunter seit 20 Jahren und teilweise immer vom selben Sitzplatz aus Veranstaltungen verfolgen – etwas geboten werden könne.

Von Orgelherbst bis Bodenseefestival

„Das bedeutet aber auch, dass alle Veranstaltungen, die zum Abonnement gehören, nicht mit dem Start des eigentlichen Vorverkaufs zu buchen sind, da wir das Ticketsystem erst anpassen müssen“, erklärt Baltes. Karten für Lesungen, Kindertheater und andere kleinere Veranstaltungen seien aber bereits ab Montag, 16. August erhältlich. Das Programm soll bereits im September starten. Zuerst sind da Lesungen im Kiesel und der Orgelherbst, bei dem das Kulturbüro als Mitveranstalter auftritt. Am Donnerstag, 30. September folgt mit dem Auftritt der Jungen Deutschen Philharmonie der erste „große“ Termin. Die Spielzeit endet, wie gewohnt, mit dem Bodenseefestival Ende Mai.

„Das Programm ist eine Mischung aus Altem und ein bisschen Neuem“, fasst Baltes zusammen. Einige Termine hätten eigentlich bereits vor einem Jahr stattfinden sollen, mussten aber aus bekannten Gründen verschoben werden. Andere Programmpunkte seien Klassiker, die schon einmal am See zu sehen waren. Neu im Programm seien zwei professionelle Tanzworkshops.

„Viele warten seit eineinhalb Jahren darauf, wieder in eine Veranstaltung zu gehen.“ Sarah Baltes, Leiterin des Kulturbüros

Und auch auf die Bühne soll Neues kommen: „Wir wollen zeigen und das auch in Zukunft ausbauen, dass man im Graf-Zeppelin-Haus auch innovative Formate bringen kann“, erklärt Baltes. So solle auch ein neues Publikum erreicht werden, auch wenn es in Friedrichshafen bereits eine besonders hohe Zahl an Abokunden gebe. Insgesamt belaufe sich die Zahl der Abonnements auf rund 4000, ihre Kollegen aus anderen Städten seien darauf ganz neidisch. Umso erfreuter sei sie, diesen Kunden dank der jüngsten Regeländerung ihr gewohntes Veranstaltungserlebnis bieten zu können: „Viele davon warten jetzt seit eineinhalb Jahren darauf, wieder in eine Veranstaltung zu gehen und ihre Sitznachbarn wiederzusehen.“

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind unter www.kultur-friedrichshafen.de zu finden.