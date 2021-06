Seit Freitag finden nach einer siebenmonatigen Pause wieder regelmäßig Zeppelinflüge statt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gilt aber in dieser Saison: erst testen, dann fliegen. Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Zeppelin-Reederei, möchte mit dem neu aufgestellten Corona-Schutzkonzept sicherstellen, dass kein Fluggast Angst vor einer Ansteckung haben muss. Die Testpflicht gilt selbstverständlich auch für die Piloten und das gesamte Bodenpersonal.

Reederei richtet Testzentrum im Zeppelinhangar ein

90 Minuten vor Abflug, nicht eine Stunde vorher wie gewohnt, müssen sich Luftschiffpassagiere deshalb vor dem Zeppelinhangar einfinden. Dort, in dessen Vorbau, hat die Reederei ein Testzentrum mit Warteraum eingerichtet. Betrieben wird dieses nicht vom Luftschiffpersonal, sondern ganz professionell von der Bodensee-Apotheke, die seit dem 23. März Corona-Tests vornimmt. Koordiniert wird das Zentrum von deren Filiale in der Friedrichstraße aus.

Das neue Testzentrum steht auch Gästen der angeschlossenen Restaurants und grundsätzlich jedem Bürger der Stadt zur Verfügung. Den Vortritt haben allerdings die Fluggäste.

Statt 14 Passagieren dürfen im Moment nur acht an Bord

Für sie geht es ganz schnell. Ein Probelauf mit Pressevertretern jüngst lief reibungslos ab: Persönliche Daten in die Bescheinigung eintragen, in den Testraum gehen, Teststäbchen in die Nase, im Warteraum Platz nehmen und 15 Minuten später mit dem Ergebnis Richtung Check-In gehen. Genesene und vollständig Geimpfte sind von der Testpflicht befreit. Nach einer kurzen Kontrolle an der Tür konnten die Passagiere am Schalter ihre Flugscheine in Empfang nehmen. Selbstverständlich ist überall und von Anfang an eine medizinische Maske zu tragen.

Flüge mit dem Zeppelin Zeppelin-Rundflüge ab Friedrichshafen dauern zwischen 30 Minuten (Flug „Friedrichshafen) und zwei Stunden (Flüge „Bodensee“ und „Rheinfall-Schaffhausen“. Ein Ticket für einen halbstündigen Flug kostet 260 Euro, eines für einen der zweistündigen Flüge 870 Euro.

Auch in der Kabine gilt Maskenpflicht und der Hygiene-Abstand muss eingehalten werden. Deshalb finden bis auf Weiteres statt 14 nur acht Passagiere Platz. Doch das hat durchaus seinen Reiz. Mit jeder Menge Bewegungsfreiheit lässt sich das Bodenseeufer von jedem Fenster aus uneingeschränkt bewundern. Aus einer Höhe von 300 Metern und mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 Stundenkilometern ganz gemütlich.