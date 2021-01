Der Fall sorgte Ende Juli 2019 bundesweit für Schlagzeilen. Mitten im Hochsommer gelangte ungeklärtes Abwasser über den Buchenbach in den Bodensee – ausgerechnet dort, wo am Freizeitgelände in Manzell und im Frei- und Seebad Fischbach Hunderte Menschen zum Schwimmen gingen. Mehr als 230 Badegäste wurden krank, weil sie sich mit Keimen infiziert hatten. Für rund anderthalb Wochen war das Baden am Fischbacher Ufer verboten.

Friedrichshafen Bodensee-Verunreinigung: Rückhaltebecken sollte längst modernisiert werden – nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg Das könnte Sie auch interessieren

Als Ursache für den Abwasserskandal kristallisierte sich eine Verstopfung in einem Kanal heraus. Deshalb lief ein Regenüberlaufbecken (RÜB) voll und letztlich über, was über mindestens vier Tage unbemerkt blieb. Dieses Becken war damals das einige von zwölf RÜBs in der Stadt, in das keine automatische Messtechnik mit Warnfunktion eingebaut war. Inzwischen sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg abgeschlossen. Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl berichtet auf Anfrage unserer Zeitung über die Ergebnisse.

Auf welche Experten stützen sich die Ermittlungsergebnisse?

Nachdem die zuständige Polizeidienststelle Beweise gesichert und erhoben hatte, beauftragte die Staatsanwaltschaft ein auf Wasserwirtschaft und Infrastrukturplanung spezialisiertes Sachverständigenbüro. Das Gutachten sollte Aufschluss über die Ursache und die Verantwortlichkeiten der Seeverschmutzung bringen. Die Expertise liege inzwischen vor. Auch die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen, so Diehl.

Was hat die Verstopfung nun nachgewiesenermaßen verursacht?

„Es steht jedenfalls fest, dass die Verstopfung auf ein 30 mal 45 Zentimeter großes Kunststoffteil sowie zwei Steinbrocken zurückzuführen ist“, so der Oberstaatsanwalt. Bei dem Kunststoffteil handele es sich um eine mehrfach gefaltete Glasfasermatte. Nicht mehr festzustellen sei, ob es sich um Material handelt, das bereits im Kanalstrang verbaut war, oder ob es Abfallmaterial war. Vor knapp einem Jahr ging die Staatsanwaltschaft noch davon aus, dass diese Glasfasermatte im Kanal verbaut war.

Über den Buchenbach – hier der Auslass am Manzeller Ufer – wird das Wasser in den Bodensee abgeleitet, wenn das Regenüberlaufbecken voll ist. | Bild: Lange, Tobias

Wie viele Strafanzeigen von Geschädigten liegen vor?

Nach der Verunreinigung des Wassers mit Fäkalien haben sich über 230 Personen mit gesundheitlichen Problemen bei der Polizei und dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises gemeldet. Überwiegend lagen Magen-Darm-Erkrankungen vor. „Letztlich haben jedoch nur zehn Personen ausdrücklich einen Strafantrag gestellt“, so Karl-Josef Diehl.

Liegt nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft menschliches und/oder technisches Versagen vor? Wurden die Kontrollpflichten vor allem nach Starkregen eingehalten?

„Das ist eine Frage, die abschließend noch geklärt werden muss“, sagt Karl-Josef Diehl. Dabei geht es darum, ob möglicherweise ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht anzunehmen ist. Ein solcher könnte eine strafrechtliche Verantwortung nach sich ziehen. „Hierzu sind die polizeilichen Ermittlungsergebnisse und die gutachterlichen Ausführungen eingehend zu bewerten und auszuwerten“, so die Staatsanwaltschaft. Denn es gehe durchaus um schwierige technische und rechtliche Aspekte, die zu prüfen sind.

Friedrichshafen Nach Abwasserskandal: Behörden wissen seit 2012 von Problemen mit Keimen, die durch die Kanalisation in den Bodensee gelangen Das könnte Sie auch interessieren

Welcher Tatvorwurf liegt für die Staatsanwaltschaft laut Ermittlungsergebnis nahe? Gegen wen wird ermittelt?

Laut Auskunft von Karl-Josef Diehl werde gegen „verantwortliche Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen„ ermittelt, und zwar wegen fahrlässiger Gewässerverschmutzung und fahrlässiger Körperverletzung. Strafrechtlich relevant wäre es, wenn gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen wurde. Fahrlässige Körperverletzung wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. Das gleiche Strafmaß gilt für jemanden, der fahrlässig ein Gewässer verunreinigt.

Nach Auskunft der Stadt wurde seit Jahren als „Entlastung“ bei großen Regenmengen Abwasser aus dem Regenüberlaufbecken über den Buchbach in den Bodensee geleitet, obwohl der Auslass nahe an einem Badestrand ist. War diese Praxis rechtlich in Ordnung?

„Nach unseren Ermittlungserkenntnissen wurden dabei die wasserrechtlichen Vorgaben und Vorschriften beachtet“, erklärt der Oberstaatsanwalt.

Friedrichshafen Nach dem Abwasser-Skandal vom Bodensee: Im März soll das Rückhaltebecken mit Sensoren ausgestattet werden Das könnte Sie auch interessieren

Wie ist der aktuelle Verfahrensstand?

„Der Abschluss des Verfahren wird sich noch etwas hinziehen“, schätzt die Staatsanwaltschaft ein. Es müssten umfangreiche Ermittlungsergebnisse beurteilt sowie schwierige technische und rechtliche Aspekte geprüft und bewertet werden. „Ich rechne damit, dass ein Abschluss möglicherweise zu Beginn des zweiten Quartals 2021 erfolgen kann.“ Ob es zur Klageerhebung komme, sei daher momentan nicht abzuschätzen.

Kann so etwas wie im Sommer 2019 noch einmal passieren?

Das Regenüberlaufbecken (RÜB 4), das vor anderthalb Jahren als einziges in der Stadt noch nicht mit einer automatischen Messtechnik mitsamt Warnfunktion ausgestattet war, wurde inzwischen modernisiert. Auch eine Reinigungsanlage wurde eingebaut, die seit Mai vergangenen Jahres in Betrieb ist. In diesem Jahr soll noch ein Retensionsbodenfilter für das RÜB4 eingebaut werden.