Friedrichshafen vor 18 Minuten

Ergebnis von Verkehrskontrollen im Häfler Stadtgebiet: 49 Autofahrer müssen mit Verwarnungs- oder Bußgeld rechnen

28 Fahrer telefonierten ohne Freisprecheinrichtung, 21 waren nicht angeschnallt: Das ist das Ergebnis von Verkehrskontrollen in Friedrichshafen am Montagvormittag und -mittag. in einem Fall war nach Polizeiangaben außerdem ein Kind nicht ordnungsgemäß im Auto gesichert.