Kaum 15 Stunden nach den ersten Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar sitzt Lukas Wachter schon im Flugzeug. Im Gepäck schwere Stiefel, Helm, die dick wattierte, gelbe Jacke mit dem großen @fire-Schriftzug auf dem Rücken.

Der 33-Jährige aus Friedrichshafen ist Teil des 17-köpfigen Teams aus ganz Deutschland, das nach der Naturkatastrophe schnelle Nothilfe leisten will. Jeder weiß: Nach drei Tagen schließt sich das Zeitfenster, Überlebende aus Trümmern zu bergen. „Wir waren mit Israel eines der ersten internationalen Teams vor Ort“, erzählt der junge Mann, der eigentlich Grundschullehrer ist.

Lukas Wachter aus Friedrichshafen im türkischen Kahramanmaras. | Bild: @fire

Mitten im Unterricht der Anruf vom Krisenstab

Am Montagmorgen um 9 Uhr, mitten im Unterricht, ruft ihn der @fire-Heimatstab an. In der großen Pause bekommt er grünes Licht von der Schule, 13.30 Uhr die Nachricht, dass um 18 Uhr die Maschine in Frankfurt abhebt. Er schafft es auf den letzten Drücker, dank Polizeieskorte vom Schalter am Fraport bis zum Flieger – ohne Tickets, ohne Bordkarten.

Ankunft auf dem Flughafen in Adana: Mit 17 Helfern war @fire binnen 24 Stunden nach dem Erdbeben vor Ort. | Bild: @fire

Über Istanbul geht es nach Adana, wo sieben Stunden lang die Ausrüstung auf sich warten lässt. Verlorene Zeit. Doch die zwei Tonnen Material braucht das Team, um sich fünf Tage lang autark zu versorgen, vom Essen über Zelte bis zum eigenen Stromgenerator. Dazu das technische Gerät wie Kameras, Geophone zur akustischen Ortung oder Trennschleifer, um Verschüttete zu finden und zu bergen.

Trümmerfelder, die noch rauchen

Dann geht es endlich weiter nach Kahramanmaraş, eine 600.000-Einwohner-Stadt im Süden Anatoliens. Ein Regierungsvertreter hatte Fahrzeuge organisiert, die das deutsche Team 150 Kilometer entfernt über die Berge an den Bestimmungsort bringt. 24 Stunden nach Ausbruch der Erdbeben kommen die Deutschen mitten in der Nacht an. „Ich hab‘ noch schnell eine Nachricht nach Hause geschrieben: Wie im Krieg.“ Sie sehen Trümmerfelder, die noch rauchen. Als ob es eben erst passiert wäre. Dazwischen Menschen, die in der Eiseskälte Wärme an Feuern oder nach ihren Angehörigen suchen.

Das Erdbeben Die Nacht liegt noch über der Südtürkei und Nordsyrien, als am 6. Februar die Erde bebt. Zu spüren sind die Erschütterungen der Erdbeben in Israel, dem Libanon, auf Zypern und im Irak. Zehntausende Menschen sterben, Tausende werden weiter vermisst. Der Verein @fire Der Verein @fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die seit dem Jahr 2002 weltweit schnelle Nothilfe nach verheerenden Naturkatastrophen leistet. Die Helfer sind in der Waldbrandbekämpfung sowie dem Suchen und Retten von Verschütteten nach Erdbeben (USAR) speziell ausgebildet. Alle der mehr als 400 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und unentgeltlich in der nationalen und internationalen Katastrophenhilfe. Die Hilfsorganisation wurde 2021 von der International Search and Rescue Advisory Group der Vereinten Nationen (INSARAG) als weltweit erstes Light USAR-Team klassifiziert und arbeitet nach internationalen Standards. Die Finanzierung von Einsätzen, Ausbildungen und Ausrüstung erfolgt überwiegend spendenfinanziert. Spendenkonto-IBAN: DE17 3702 0500 000113 8800.

Die ersten Stunden sind chaotisch

Eine Hälfte des Teams aus Deutschland baut unverzüglich das erste Camp der Rettungskräfte auf – so, dass alle nachrückenden Trupps aus aller Herren Länder später dort ebenfalls Platz haben. Die andere Hälfte beginnt noch in der Nacht, mit den beiden Rettungshunden nach Verschütteten zu suchen – mit Erfolg. Der Mensch, den sie aus dem Schutt holen, lebt. „Aber gefühlt alle 100 Meter gab es weitere Einsatzstellen, weil die Hunde anschlugen“, erzählt Lukas Wachter von den ersten chaotischen Stunden ihrer Mission.

Nach dem Erdbeben in Kahramanmara?: Können in diesen Trümmerbergen Menschen überlebt haben? | Bild: @fire

Im Morgengrauen geht er mit Teamkollegen Klopfgeräuschen aus einem ehemals fünfstöckigen Haus nach, das in sich zusammengestürzt war. „Wir haben angefangen, uns über Stunden in den Trümmerhaufen hineinzuarbeiten. Irgendwann war ich drin, nur noch meine Füße haben rausgeguckt. Unser Dolmetscher hat gesagt, ich soll immer das Wort ‚konuş‘ sagen. Das heißt ‚sprich‘. Und ein Kind hat geantwortet! Das war komplett verrückt. Dann wussten wir sicher, dass zwei Lebende, die Mutter und ihr Kind, da drin sind. Vom Vater und dem zweiten Kind hat man nichts mehr gehört.“

Von Lukas Wachter ist nur ein Teil des Körpers zu sehen. Der Rest steckt in dem Loch unter dem riesigen Schuttberg, der ein fünfstöckiges Haus war. | Bild: @fire

20 Stunden lang arbeitet sich das @fire-Team in die Tiefe des zertrümmerten Hauses vor, bis sie zusammen mit anderen Helferteams beschließen, es doch mit dem Bagger zu versuchen. Sogar türkische Minenarbeiter sind plötzlich zur Stelle, die einen Stollen in den Bau hineintreiben.

Helfer von @fire arbeiten sich zu Verschütteten vor Video: @fire

„Es gab nur noch hell und dunkel, kalt und nicht ganz so kalt“

„Für mich ist die Erinnerung an die ersten drei Tage schwierig“, sagt der Häfler. Was geschah Dienstag, was Mittwoch? „Es gab nur noch hell und dunkel, kalt und nicht ganz so kalt.“ Von Montag bis Samstag arbeiten die Retter durch, nur unterbrochen von zwei bis vier Stunden Schlaf, den sie sich abwechselnd gönnen.

Endlich sind die Helfer bis zur Mutter und ihrer sechsjährigen Tochter vorgedrungen, die so lange unter einem Türstock ausharren mussten, ohne sich bewegen zu können. Als sie beide 72 Stunden nach dem Erdbeben da rausholen konnten, war Lukas Wachter gerade am Schlafen. „Sie haben überlebt“, sagt er lächelnd und zeigt das Foto, wie ihr Dolmetscher Baris mit dem Mädchen auf dem Arm dankbar gen Himmel blickt.

Gerettet: Der Dolmetscher des @fire-Teams hält das Mädchen dankbar im Arm, das 72 Stunden unter Trümmern lag. | Bild: @fire

Insgesamt fünf Menschen rettet das Team aus Deutschland. „Wir haben am Freitag nach über 100 Stunden seit dem Erdbeben noch eine 15-Jährige befreit, der es trotz Quetschungen und Frakturen in den Füßen noch gut ging. Unfassbar“, sagt der 33-Jährige.

Helfer von @fire retten ein Kind in Kahramanmaras Video: @fire

Aber es gibt auch die anderen, traurigen Geschichten. Die vom Vater, der zum @fire-Team kam, fest daran glaubend, dass Frau und Baby noch im Haus sind und leben. Sie werden herausgeholt, tot. Von einem 15-stöckigen Hochhaus mit vier Wohnungen auf jeder Etage bleibt nur ein riesiger Trümmerhaufen übrig. „Wie viele da drin liegen, lässt sich leicht ausrechnen. Auch das gehört dazu.“

Sieben Tage lang Strapazen – und der Geruch des Todes

Und doch hinterlässt dieser Einsatz trotz seelischer und körperlicher Strapazen bei ihm eine große Zufriedenheit. Nicht nur, weil sie das Glück hatten, fünf Menschen tatsächlich retten zu können, sagt Lukas Wachter. Er spricht ehrfurchtsvoll von einer Bevölkerung, die den Helfern jede erdenkliche Unterstützung zukommen ließ. „Dieses Miteinander war unglaublich. Diese Menschen haben alles verloren und uns versorgt, so gut sie nur konnten.“ Wie Helden seien sie am Samstag verabschiedet worden, mit Rosen und Applaus.

Eine Woche lang müssen die Helfer bei Eiseskälte im Zelt schlafen. | Bild: @fire

Jetzt ist er froh, wieder daheim zu sein. „Die Türkei war für mich immer Strand und Urlaubsland. Bei Frost im Zelt zu schlafen, das war nicht witzig.“ Sieben Tage Strapazen unter Atemschutzmasken, den Geruch des Todes, des Staubs und giftiger Feuer in der Nase. Doch genau diese Herausforderungen suchen er und seine Kollegen.

„Wir sind ein extrem gutes Team“, sagt Lukas Wachter. Über 400 Männer und Frauen, die meisten Feuerwehrleute, gehören deutschlandweit zum Verein @fire. Sie alle sind in der Waldbrandbekämpfung und Erdbebenrettung speziell ausgebildet. Der Friedrichshafener ist seit fünf Jahren dabei. Bei der Flut im Ahrtal vor zwei Jahren war er erstmals im Einsatz.

Wieder zuhause: Am Tag nach seiner Rückkehr hat Lukas Wachter noch keinen Nerv, seine Sachen vom Einsatz in der Türkei aufzuräumen. | Bild: Cuko, Katy

Lukas Wachter ist nicht nur bei der Feuerwehr in Friedrichshafen und Ravensburg aktiv, sondern auch Rettungssanitäter, der als DRK-Ersthelfer in und um Friedrichshafen Notfallhilfe leistet. Die Arbeit für den internationalen Katastrophenschutz ist ehrenamtlich, ohne einen Euro Vergütung. Seine Ausrüstung hat er selbst bezahlt. Dass er für den Einsatz in der Türkei quasi von jetzt auf gleich freigestellt wurde, rechnet er der Leitung der Bodensee-Schule hoch an. „Andere haben sogar Urlaub genommen, denn das muss alles sehr schnell gehen.“

Risiken und Sorgen zuhause

Der 33-Jährige erzählt, was noch alles dranhängt. Wie viele Wochenenden er ausgebildet, trainiert wurde, lässt sich nicht zählen. „Das geht lang, bis man überhaupt mitfahren darf.“ Dann die Risiken beim Einsatz selbst, von den Nachbeben bis zur Gefahr, selbst unter Trümmern verschüttet zu werden. Dazu die Sorgen der Freundin, der Familie. Seine Co-Klassenlehrerin übernimmt klaglos seine Arbeit in der Schule, wenn er über eine Woche lang weg ist. „Und sie steht nicht in der Zeitung, obwohl sie doppelt schafft“, sagt er. Das alles sei nicht selbstverständlich. „Ein Mensch allein ist nichts. Zusammen sind wir ein Berg.“ Die beiden Sätze ihres Dolmetschers hat Lukas Wachter noch im Ohr. Dieses Füreinander sollte nicht nur im Katastrophenfall gelten, meint er.