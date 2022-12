Nachdem Andreas Köster angekündigt hatte, im Mai 2023 kein weiteres Mal für den Posten des Sozialbürgermeisters kandidieren zu wollen, machte sich die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Kandidatensuche. Als zweitstärkste Kraft im Gemeinderat hat sie schließlich das Vorschlagsrecht für die Leitung des Dezernats III, das sich um die Themen Sport, Kultur, Bildung, Betreuung, Soziales, Freizeit und Tourismus in Friedrichshafen kümmert. Laut einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion ist es jetzt gelungen, mit dem Esslinger Sozialbürgermeister Yalçın Bayraktar einen Wunschkandidaten zu finden.

Mehrere potenzielle Kandidaten seien ins Auge gefasst worden, auch von außen habe es Anfragen gegeben, heißt es in der Mitteilung. „Dabei waren die Qualifikation, berufliche Erfahrung, die Persönlichkeit und der Bezug zu Friedrichshafen wichtige Kriterien für uns“, erläutert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christine Heimpel.

Nachdem sich die Fraktion einstimmig für Yalçın Bayraktar ausgesprochen habe, habe der Vorstand Kontakt zum Esslinger Sozialbürgermeister aufgenommen. Bayraktar, der von 2014 bis 2018 im Landratsamts Bodenseekreis, zuletzt als Amtsleiter für Migration und Integration, tätig war, sagte zu. „Wir kennen ihn aus seiner Zeit in Friedrichshafen, wo er als Leiter des Amtes für Soziales, Familie und Jugend immer Lösungen im guten Einvernehmen mit allen Fraktionen gefunden hat“, so Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth.

Das ist Yalçın Bayraktar YalçınBayraktar (44 Jahre) ist seit dem 15. Januar 2020 Bürgermeister in Esslingen (Baden-Württemberg) und als Dezernent für Ordnung, Soziales, Bildung, Kultur und Sport zuständig. Er wurde im November 2019 durch den Esslinger Gemeinderat auf Vorschlag der Grünen mit einer deutlichen Mehrheit von 25 gegen 13 Stimmen gewählt. Zuvor war er knapp zwei Jahre Amtsleiter für Soziales, Familie und Jugend in Friedrichshafen. In den Jahren 2014 bis 2018 war Bayraktar im Landratsamt Bodenseekreis tätig, zuletzt als Amtsleiter für Migration und Integration.

Bayraktar selbst hat sich seine Kandidatur wohl überlegt: „Auch wenn es mir bei erfolgreicher Wahl schwerfallen wird, mein jetziges Amt in Esslingen zu verlassen, haben für mich sowohl die gleich spannende Aufgabe beziehungsweise die gleichen Themenbereiche des Dezernates in Friedrichshafen als auch die Sehnsucht nach meiner Heimatregion die ausschlaggebende Rolle für meine Kandidatur gespielt“, sagt der 44-Jährige. Ob es nun tatsächlich zum ersten Mal in Friedrichshafens Stadtgeschichte einen grünen Bürgermeister geben wird – dazu noch mit Migrationshintergrund – entscheidet im Mai der Gemeinderat.