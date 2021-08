Ein heute 29-jähriger Mann hat am 22. Februar am Stadtbahnhof in Friedrichshafen eine Polizistin angegriffen und auch Kollegen der Beamtin gegenüber Widerstand geleistet. Zweifel daran bestanden für Richterin Franziska Fischer-Missel am Ende der Verhandlung am Amtsgericht Tettnang am Montag nicht.

So stellte sich die Tat während der Verhandlung dar

An jenem Februartag vor rund eineinhalb Jahren war es zunächst in einer Warteschlange an einem Schnellimbiss zu einem Streit gekommen. Der spätere Angeklagte soll dabei einen anderen Mann grundlos angegriffen haben. Zeugen riefen daraufhin die Polizei, die wegen einer Fasnetsveranstaltung stärker als üblich vor Ort vertreten war.

Als drei Beamtinnen und ein Beamter den Bahnhof betraten, riss der 29-Jährige eine der Polizistinnen unvermittelt an den Haaren und ließ auch dann nicht los, als ihre Kollegen die Frau aus diesem Griff befreien wollten. Stattdessen ließ sich der Mann zu Boden fallen und riss die Polizeimeisterin mit sich. Die Frau schlug mit dem Hinterkopf auf den Steinboden auf. Sie erlitt eine Beule und ein Schädel-Hirntrauma, musste im Klinikum behandelt werden und war an den folgenden zwei Tagen dienstunfähig.

Angeklagter gibt an, sich an nichts zu erinnern

Der am Boden liegende Mann ließ zwar von der Polizistin ab, wehrte sich aber, als ihm Handschellen angelegt werden sollten. Zu diesem Zeitpunkt, so sagte der Mann am Montag vor Gericht, habe er eine Flasche Wodka und zehn Beruhigungstabletten intus gehabt, weshalb er sich an nichts erinnere. Während der Verhandlung versuchte er, sich doch noch bei der Polizistin zu entschuldigen, sagte, er habe sich lediglich irgendwo festhalten wollen.

Zum Tatzeitpunkt war der Mann, in dessen Strafregister seit 2015 zehn Einträge – überwiegend Drogen- und Beschaffungsdelikte – zusammengekommen sind, nur zur Bewährung auf freiem Fuß. Während seitens der Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe von 19 Monaten forderte, von einer „besonderen Rohheit bei der Tatausführung“ die Rede war, sah Verteidiger Hubert Mangold es höchstens als „beschämend und entwürdigend an, eine Frau an den Haaren zu ziehen“. Die Folge sei ja nur eine Gehirnerschütterung gewesen. Mangold beschrieb seinen Mandanten als liebevollen Vater, der regelmäßig zu den vom Gericht auferlegten Arbeitsdiensten erscheine und sein Drogen- und Alkoholproblem seit Anfang des Jahres im Griff habe.

Richterin Franziska Fischer-Missel, die die Alkoholisierung des Angeklagten zum Tatzeitpunkt berücksichtigte, verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Monaten. Eine weitere Aussetzung zur Bewährung lehnte sie ab. Der Angeklagte habe weder sein Alkohol- noch sein Drogenproblem ganz unter Kontrolle und auch keine Aussicht auf eine ordentliche Beschäftigung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.