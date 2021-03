Friedrichshafen vor 4 Stunden

Ende März schließt K&L-Ruppert in Friedrichshafen

„Geschäftsaufgabe“ ist auf einem Schild vor der K&L-Ruppert-Filiale in der Häfler Friedrichstraße zu lesen. Und tatsächlich schließt das Bekleidungsgeschäft zum 31. März. Das bedeutet aber weder, dass die Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen, noch bahnt sich ein Leerstand in exponierter Innenstadtlage an.