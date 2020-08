Zunächst war das Parkhaus am Stadtbahnhof an der Reihe, dann das „Am See“. Die anschließende Komplett-Überholung des Parkhauses Altstadt musste nach dem Brand in der Tiefgarage am See unterbrochen und Letztere erneut saniert werden. Insgesamt 8,5 Millionen Euro kosten die Sanierungen. Anfang des Jahres wurden die Arbeiten im Parkhaus Altstadt wieder aufgenommen.

Aktuell ist dort das bisherige „Deck 2“ voll gesperrt. Läuft alles nach Plan, so stehen im Herbst alle drei Untergeschosse wieder zur Verfügung. Läuft alles weiter nach Plan, gilt das bis Ostern für das komplette Parkhaus.

Zuvor, voraussichtlich ab Februar, wird das Parkhaus für rund sechs Wochen komplett gesperrt. „Ein- und Ausfahrt müssen am Stück saniert werden“, erklärt Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk am See, „das ist bautechnisch nicht anders lösbar“. Deck 2 heißt künftig U(ntergeschoss) 2 – nicht die einzige Veränderung im Parkhaus Altstadt:

Weniger Parkplätze: Von den 750 Stellplätzen, die es vor Beginn der Sanierung gab, werden danach noch etwa 700 übrig sein. „Stellplätze werden breiter“, sagt Schültke. Heute seien die Anforderungen andere als in den 1980er Jahren, als das Parkdeck gebaut wurde.

Von den 750 Stellplätzen, die es vor Beginn der Sanierung gab, werden danach noch etwa 700 übrig sein. „Stellplätze werden breiter", sagt Schültke. Heute seien die Anforderungen andere als in den 1980er Jahren, als das Parkdeck gebaut wurde. Lämpchen und Bildschirme: Schon jetzt müssen Autofahrer in einigen Bereich nicht mehr um jede Stoßstange linsen, um zu sehen, wo es einen freien Plätzchen gibt. Nach Abschluss der Sanierung sollen auf allen Parkdecks Lämpchen über den Stellplätzen leuchten: rot über besetzten und grün über freien. Schon im Einfahrtsbereich soll außerdem ein Infoboard Aufschluss darüber geben, auf welcher Parkebene wie viele Stellplätze frei sind, wo Behindertenparkplätze und wo welche mit Lademöglichkeit für Elektroautos zu finden sind. Auch im Bereich der einzelnen Parkdeck-Zufahrten sollen Autofahrer über jeweils vorhandene Kapazitäten informiert werden. Lademöglichkeiten für E-Autos: 13 Stellplätze werden mit Ladesäule ausgestattet. Als eines der ersten Parkhäuser im Süden wird das Parkhaus Altstadt Norbert Schültke zufolge über einen Behindertenstellplatz mit Lademöglichkeit verfügen.

Schon jetzt müssen Autofahrer in einigen Bereich nicht mehr um jede Stoßstange linsen, um zu sehen, wo es einen freien Plätzchen gibt. Nach Abschluss der Sanierung sollen auf allen Parkdecks Lämpchen über den Stellplätzen leuchten: rot über besetzten und grün über freien. Schon im Einfahrtsbereich soll außerdem ein Infoboard Aufschluss darüber geben, auf welcher Parkebene wie viele Stellplätze frei sind, wo Behindertenparkplätze und wo welche mit Lademöglichkeit für Elektroautos zu finden sind. Auch im Bereich der einzelnen Parkdeck-Zufahrten sollen Autofahrer über jeweils vorhandene Kapazitäten informiert werden. Lademöglichkeiten für E-Autos: 13 Stellplätze werden mit Ladesäule ausgestattet. Als eines der ersten Parkhäuser im Süden wird das Parkhaus Altstadt Norbert Schültke zufolge über einen Behindertenstellplatz mit Lademöglichkeit verfügen.