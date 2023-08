Eine Einladung liegt vor wenigen Tagen im Briefkasten. Mit Blumenmotiven verziert und der geschwungenen Schrift kommt die Karte auf den ersten Blick wie eine Einladung zu einem Geburtstag oder einer privaten Feier daher. Wer die Karte aufklappt, wird allerdings auf einen Kongress auf dem Häfler Messegelände aufmerksam gemacht.

Internetverweis führt auf die Seite der Zeugen Jehovas

Es gehe um das Motto „Übt Geduld“, heißt es dort. Die Veranstaltung sei kostenlos und unverbindlich. Wer diese Karte verfasst hat? Offensichtlich wird das auf den ersten Blick nicht. Ein Internetverweis führt auf die Seite der Zeugen Jehovas. Auf der Rückseite der Karte außerdem eine private Mailadresse, an die man sich bei Fragen gern persönlich wenden könne.

„Ja, sie sei Zeugin Jehovas und besuche natürlich den regionalen Kongress hier in Friedrichshafen“, heißt es in einer Antwort auf unsere Anfrage an diese Mailadresse. Für weitere Fragen verweist sie an die zuständige Presseabteilung der Zeugen Jehovas. Diese bestätigt auf Anfrage, dass der regionale Sommerkongress an zwei Wochenenden im August in Friedrichshafen abgehalten werde.

Auch auf dem Programm der Messe finden sich die beiden Veranstaltungen. Zum ersten Mal seit drei Jahren sei dieser nach pandemiebedingter Pause wieder vor Ort möglich, so die Zeugen Jehovas. Aber schon seit 1967 fänden solche Veranstaltungen auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen statt. Das bestätigt auch die Messe selbst. Die Zeugen Jehovas erwarten pro Tag rund 5000 Besucher auf dem Messegelände.

Wer sind die Zeugen Jehovas?

„Als Christen versuchen wir so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat – und dabei spielt die Bibel für uns eine wichtige Rolle“, sagen die Zeugen Jehovas selbst. Heute sei man als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine anerkannte Religionsgemeinschaft und somit den großen Kirchen gleichgestellt, betont der für Baden-Württemberg zuständige Sprecher der Zeugen Jehovas außerdem. Eigenen Angaben zufolge gehören der Gruppierung acht Millionen Menschen an. In Deutschland seien etwa 170 000 aktiv, davon rund 31 000 in Baden-Württemberg.

Kritiker sprechen von totalitären Strukturen

Kirchliche und staatliche Sektenexperten werfen der Glaubensgemeinschaft allerdings auch totalitäre Strukturen vor. Udo Schuster, der sich bei der Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus engagiert, hatte dem SÜDKURIER die Gruppierung 2019 so beschrieben: „Für Jehovas Zeugen trifft die Bezeichnung christliche Sekte zu. Sie verwenden eine Bibelauslegung, in der die Texte nach Lehre der Zeugen interpretiert werden. Problematisch sind die rigiden Vorschriften, die einzuhalten von den Mitgliedern erwartet wird.“

Isolationistisch sei die Erwartung, dass sich Mitglieder von Menschen, die nicht nach den Geboten Jehovas leben, fernhalten, da man eine „Ansteckung“ mit unbiblischem Verhalten befürchte. Udo Schuster: „Wer nicht spurt, dem droht Sanktionierung, bis hin zu Kontaktverboten und sozialer Ächtung. Problematisch sind die Lehren hinsichtlich der Ablehnung von Bluttransfusionen, selbst wenn als Konsequenz der Tod droht.“

Nach welchen Kriterien vermietet die Messe ihre Hallen?

Die Zeugen Jehovas sind umstritten: Nach welchen Kriterien entscheidet die Messe Friedrichshafen, an welche Organisationen sie Hallen und Kongressräume vermietet? „Allgemein gilt, dass Anfragen von Organisationen, Parteien oder Kulturschaffenden mit extremen Ausprägungen als Veranstaltung auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen abgelehnt werden“, sagt Messesprecher Frank Gauß.

Die Entscheidung, ob Veranstaltungen zugelassen werden, werde jeweils individuell geprüft. So auch im Fall der Zeugen Jehovas, deren Veranstaltungen seit mehr als 50 Jahren immer wieder auf dem Messegelände stattfinden.