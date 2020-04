von Katy Cuko und Fabiane Wieland

Solche Warteschlangen sieht man nicht alle Tage. Im Abstand von jeweils zwei Metern stehen Kunden vor dem Obi-Eingang. Die gelben Strichen auf dem Boden markieren die Warteposition, bis es wieder zwei Schritte vorwärts geht. Bis zu 50 Meter lang ist die Schlange, an deren Ende ein Schild steht: „Ab hier circa 30 Minuten Wartezeit“. Meistens löse sich der kleine Stau aber in wenigen Minuten wieder auf, sagt Marktleiter Burkhard Schmidt.

Wenn der „Doorman“ den Einlass regelt

Vor dem Eingang angekommen, steht ein Desinfektionsspender bereit. Die Griffe der Einkaufswagen werden von einem Mitarbeiter desinfiziert. „Einlass nur mit Einkaufswagen und maximal zwei Personen“, steht auf einem der vielen Schilder, die den Weg zum Eingang säumen.

Friedrichshafen Mehr Fläche für den Wochenmarkt verschafft Händlern und Kunden ausreichend Platz Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Wagen vor sich ist es leicht, den nötigen Abstand einzuhalten. Den Eintritt in den Markt regelt nun schon seit drei Wochen der sogenannte „Doorman“, so Schmidt. Nach Absprache mit dem Marktverantwortlichen drinnen lässt er nur so viele Kunden herein, dass es nicht zu Massenansammlungen kommt.

Vorbildliche Eingangskontrolle

Die Obi-Filiale im Bodensee-Center versucht vorbildlich, mit diesen Regelungen dafür zu sorgen, dass die Kunden Abstand zueinander halten, so wie es die Corona-Landesverordnung vorschreibt. Die „Wartegasse“ fällt umso mehr auf, weil im benachbarten Kaufland nichts dergleichen geregelt ist. Auch manch andere Einkaufsstätte sieht das Ganze offensichtlich nicht so eng. Im Schneider-Baumarkt in Markdorf „gehen alle einfach einkaufen, als wenn nichts wäre“, schreibt Axel Slotczinski an unsere Zeitung. Parkplatz voll, Massen an Leuten. Abstände würden nicht eingehalten, keine Security kontrolliert. „Ich hatte den Mundschutz auf und wurde angeschaut wie ein Fremder“, berichtet der Häfler.

Kontrolle ist Pflicht Was die neue Corona-Landesverordnung fordert Ob Bäcker, Apotheke oder Supermarkt: Bewegen sich Kunden in geschlossenen Räumen, müssen Läden seit dem 29. März den Zutritt kontrollieren. Das Land Baden-Württemberg hatte vor zehn Tagen die Corona-Verordnung ein weiteres Mal überarbeitet und die Vorschriften verschärft. Warteschlangen sollen nun generell vermieden werden, heißt es in der aktualisierten Verordnung. Welche Einkaufsregeln gelten Vor den meisten Märkten hängen Hinweise zum Einkaufsverhalten, um die Ansteckungsgefahr für Mitarbeiter und Kunden zu minimieren. Wo es Einkaufswagen gibt, ist das Mitführen als „Abstandshalter“ Pflicht. Kunden sollen möglichst allein einkaufen, Kinder nicht mit in den Laden nehmen und die Verweildauer kurz halten.

Bei Obi habe man sich sehr viel Mühe gemacht, um die Risiken für Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu minimieren, sagt Burkhard Schmidt. Dafür bekomme man regelmäßig ein positives Feedback. Er gibt das Kompliment zurück. „Bisher verhalten sich die allermeisten Kunden sehr geduldig und verständnisvoll.“ Zumal der Baumarkt derzeit nicht den ganzen Service bieten kann wie sonst. Nur ganz wenige meinten, dies alles ignorieren zu müssen.

Ein Drittel weniger Kunden

Trotz der Corona-Pandemie ist viel los, auch wenn der Obi-Marktleiter von einer geringeren Kundenfrequenz im Vergleich zum „normalen Frühjahrsgeschäft“ spricht. In diesen Tagen wird in vielen Haushalten gemalert, gehämmert oder geschliffen, was das Zeug hält. In den vergangenen drei Wochen waren es knapp ein Drittel weniger Kunden. „Dazu trägt sicherlich auch bei, dass das Bodensee-Center aktuell bei Weitem nicht so belebt ist wie zu normalen Zeiten“, sagt Burkhard Schmidt. Vor allem psychisch sei es für die Mitarbeiter derzeit trotzdem eine „Extrembelastung“.

Verhaltensregeln vor dem Gartencenter: So sollten sich Kunden in Zeiten der Corona-Krise verhalten. | Bild: Wieland, Fabiane

Bei Dehner im Häfler Osten ist der Parkplatz voll. Menschenansammlungen sind – zumindest an diesem Samstagvormittag – im Gartencenter allerdings nicht zu sehen. Die meisten Kunden nehmen Rücksicht, versuchen sich aus dem Weg zu gehen. Hin und wieder leichte Irritationen: Wer geht zuerst, wo schiebt man den Einkaufswagen voller Blumenerde und Pflanzen hin, um anderen Kunden nicht im Weg zu stehen?

Friedrichshafen Ein ungeschickt formulierter Zettel vor dem Supermarkt und seine Folgen Das könnte Sie auch interessieren

Dann die Durchsage: „Bitte halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Kunden, ansonsten behalten wir uns vor, unser Geschäft zu schließen.“ Auf Nachfrage beim Pressekontakt des Konzerns, was es mit einer solchen Durchsagen auf sich hat, ob eine Schließung in den vergangenen Tagen bereits notwendig geworden war und was das Unternehmen dafür tut, dass die aktuellen Abstandsregelungen eingehalten werden, heißt es lediglich: „Derzeit gibt es von Seiten unseres Kunden Dehner keine Stellungnahme dazu.“

Werkzeug so wichtig wie Mehl

Doch warum dürfen Bau- oder Gartenmärkte überhaupt noch öffnen? Die Behörden stufen sie als genauso versorgungsrelevant wie Super- oder Wochenmärkte ein. Wasserrohre, Werkzeuge, Brennmaterialien oder Gasflaschen gehören demnach zum Grundbedarf in Privathaushalten. Trotzdem ist beispielsweise die Obi-Filiale nur 30 Kilometer weiter östlich in Lindau geschlossen. Auch in diesem Punkt gibt es also unterschiedliche Corona-Regelungen in den Bundesländern. Denn nicht nur in Bayern, sondern auch in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mussten Baumärkte mit Beginn der Corona-Pandemie schließen – außer für Handwerker mit Gewerbeschein.

In Niedersachsen hat die Landesregierung diesen Schritt allerdings wieder rückgängig gemacht. Begründung: weil viele Bürger in benachbarte Bundesländer ausgewichen waren. Seit Samstag sind auch dort wieder Bau- und Gartenmärkte offen, die am ersten Öffnungstag förmlich überrannt wurden. Unsere Nachbarn in Bayern müssen also weiterhin mit dem Material werken und gärtnern, dass sie sich schon zugelegt hatten.