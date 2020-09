Seit einem Jahr gibt es das Textilsiegel „Grüner Knopf“, das erste staatliche Siegel für fair und ökologisch nachhaltig produzierte Textilien. Aus diesem Anlass besuchte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller das Outdoor-Unternehmen Vaude in Obereisenbach, um gemeinsam mit Geschäftsführerin Antje von Dewitz den Geburtstagskuchen anzuschneiden.

Siegel steht auch für Verbot von Kinderarbeit

Der Grüne Knopf steht unter anderem für das Verbot von Kinderarbeit und den Einsatz giftiger Chemikalien, für die Zahlung von Mindestlöhnen sowie für Arbeitsschutz und -sicherheit. Insgesamt gingen im ersten Halbjahr 2020 rund 50 Millionen Textilien mit dem Grünen Knopf über die Ladentheke, davon rund 35 Millionen Kleidungsstücke. „Dies entspricht etwa drei Prozent aller verkauften Textilprodukte in Deutschland und das ist viel für ein Jahr am Markt“, weiß Jan Lorch, Geschäftsleitung Vertrieb & CSR bei Vaude. Antje von Dewitz ist davon überzeugt, dass immer mehr Menschen mit gutem Gewissen einkaufen möchten. Ein Regierungssiegel gebe dabei eine wertvolle Orientierung und genieße ein hohes Vertrauen.

Firmenrundgang bei Vaude: Geschäftsführerin Antje von Dewitz zeigte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (links) auch das Freigelände des betriebseigenen Kinderhauses. | Bild: Claudia Wörner

Müller: Vaude liegt von Beginn an über den staatlichen Standards

Von Beginn an dabei, liege das Outdoor-Unternehmen mit seinen Standards über denen des Grünen Knopfes und habe für seine Entwicklung eine Art Blaupause geliefert, sagte Gerd Müller, für den Vaude ein Vorzeigeunternehmen ist. „Es ist seiner Zeit in vielfacher Hinsicht 20 Jahre voraus“, so der Bundesentwicklungsminister. Ein Jahr nach seiner Einführung sind beim Grünen Knopf 52 Unternehmen dabei. „Es werden sicher bald 500 sein“, ist Müller überzeugt. Von der Bettwäsche in Hotelketten und Krankenhäusern über Bekleidung von Kopf bis Fuß bis zur Berufsbekleidung innerhalb großer Unternehmen reicht dabei das Spektrum.

Nachhaltiges Wirtschaften macht ein Unternehmen stark: Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sind überzeugt vom Textilsiegel „Grüner Knopf“. | Bild: Claudia Wörner

Antje von Dewitz: Nachhaltigkeit lohnt sich für jedes Unternehmen

„Bei der Frage, ob sich Nachhaltigkeit lohnt, stellen sich mir die Nackenhaare auf“, sagte Antje von Dewitz. Im Gegenteil mache nachhaltiges Wirtschaften und eine ganzheitlich gelebte unternehmerische Verantwortung ein Unternehmen stark. „Das hat sich bei Vaude in der Krise bestätigt“, so von Dewitz. Nachhaltige Produkte seien genau das, was die Menschen heute suchen.