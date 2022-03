Der Streit schwelt seit Jahren. Seit Eröffnung des neuen Parkhauses am Sportpark im Oktober 2018 stehen die meisten der rund 420 Stellplätze leer. Dabei ist der Tarif mit 1 Euro pro Stunde tagsüber nur etwa halb so teuer wie in den anderen Parkhäusern der Stadt. Trotzdem parken nur wenige. Der Grund: Auf der anderen Straßenseite gibt es rund 1400 kostenlose Stellplätze im Bodensee-Center. Wegen der schlechten Auslastung fährt das Stadtwerk am See als Betreiber des Parkhauses am Sportpark nur Verluste ein.

Viele Gespräche zwischen Stadt und Bodensee-Center wurden seither geführt. Zuletzt Ende 2020 hatte das Center-Management gegenüber unserer Zeitung angekündigt, ein neues Parkkonzept vorzulegen. Doch alles blieb beim Alten. Ein Grund, warum der Gemeinderat im April 2021 wohl die Gunst der Stunde witterte.

Der Umbau im Media Markt läuft auf Hochtouren – mitten im Betrieb. | Bild: Cuko, Katy

Vor etwa einem Jahr kündigte der Media-Markt im Bodensee-Center einen Teil der bisher genutzten Fläche, er will sich verkleinern. Jetzt wird umgebaut – bei laufendem Betrieb. In Kürze steht also etwa ein Drittel der Fläche leer. Die will der Eigentümer des Centers, die Hahn AG mit Sitz in Bergisch Gladbach, freilich neu vermieten.

Bebauungsplan muss geändert werden

Doch das geht vorerst nicht. Für das Bodensee-Center gilt ein Bebauungsplan. Und der legt genau fest, was im „Fach- und Unterhaltungszentrum“ in der früheren Messehalle 10 auf wieviel Fläche angeboten werden darf. Für eine Nutzungsänderung des Sortiments auf 1100 Quadratmeter Fläche muss die Hahn-Gruppe daher schlicht den Bebauungsplan ändern lassen. Dafür braucht es die Zustimmung der Stadt.

Voller Parkplatz im Bodensee-Center. Hier sind rund 1400 Stellplätze kostenlos. Das Parkhaus am Sportpark nebenan bleibt meistens fast leer. | Bild: Lippisch, Mona

Doch der Gemeinderat verweigerte im April vergangenen Jahres den Aufstellungsbeschluss. Der werde erst gefasst, wenn die Hahn-Gruppe quasi ihre Hausaufgaben erledigt habe, entschied das Gremium. Zwei davon betreffen die Parksituation.

Stadt fordert Parkkonzept ohne Wettbewerbsverzerrungen

So soll der Eigentümer prüfen, ob ein Teil des heutigen Parkplatzes nahe der Lärmschutzwand zur Graf-Soden-Schule anders gewerblich genutzt werden kann. Und: Die Hahn AG möge bitte ein „zukunftsfähigeres Parkierungskonzept“ vorlegen, das „zu keinen Wettbewerbsverzerrungen führt“. Womit zweifellos die Konkurrenzsituation zum Parkhaus am Sportpark gemeint ist.

Bis dato liegt kein Konzept vor. Auf Nachfrage erklärt die Pressestelle im Rathaus, dass sich die Hahn-Gruppe vor etwa vier Wochen beim Amt für Stadtplanung und Umwelt gemeldet und angekündigt habe, dass sie in den nächsten Wochen ein Konzept vorlegen will. Das soll zunächst geprüft und dann dem Gemeinderat vorgelegt werden. Das bestätigt auch Marc Weisener, Sprecher der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG in Bergisch Gladbach. „Wir beabsichtigen, im Frühjahr auf die Stadt zuzugehen und ihr unser Konzept zu präsentieren“, teilt er auf Anfrage mit.

Rund 420 Stellplätze bietet das Parkhaus am Sportpark (grüne Streifen an der Fassade) direkt neben dem Sportbad. Wer hier schwimmen geht, parkt zumeist kostenlos gegenüber am Bodensee-Center. | Bild: Stadtwerk Am See

Wer neuer Mieter neben dem Media-Markt wird, steht demnach noch nicht fest. Ursprünglich war von einem weiteren Lebensmittelmarkt die Rede. Aktuell entwickle man Nutzungsideen und führe Gespräche mit potenziellen Mietern, so Marc Weisner. „Wir beabsichtigen, dort ein nahversorgungsorientiertes Angebot zu schaffen.“ Ziel sei es nicht nur, neuen Handel anzusiedeln, sondern auch die Attraktivität des Centers „und seinen Mehrwert für die Bevölkerung durch zusätzliche Maßnahmen“ weiter zu steigern. Was das konkret sein soll, wird wohl Teil des neuen Konzepts sein.