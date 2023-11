Das Bauprojekt der Betz Baupartner GmbH auf dem Telekom-Areal an der Müllerstraße ist auf der Zielgeraden. Vor über drei Jahren präsentierte der Eigentümer dem Gemeinderat nach einem Architektenwettbewerb erste Pläne. Aus dem knapp ein Hektar großen Gewerbegrundstück sollte ein urbanes Gebiet mit rund 120 Wohnungen, Kindertagesstätte und Café werden. Doch der Rat ging angesichts von drei massiven Neubauten statt aufgelockerter Bebauung aus dem Siegerentwurf nicht mit.

Bauträger sieht keine Beeinträchtigungen

Jetzt sind es 96 Wohnungen, keine Kita und kein Café mehr. Im Innenhof gibt es einen Baumhain, der Aufenthaltsqualität schaffen und Regenwasser speichern soll. Projektleiter Jochen Hartschen verwies auf acht Fachgutachten, mit denen Betz Baupartner nach der Bürgerinfo im März dieses Jahres die Bedenken abprüfen ließ. Ergebnis: Erhebliche Beeinträchtigungen seien nicht zu erwarten, weder beim Lärm noch bei der Verschattung durch die Bauten noch bei der Verkehrsanbindung über die Müllerstraße.

Größe der Wohnblöcke unverändert

An der Kubatur, Höhe oder Lage der drei Wohnblöcke hat sich jedoch nichts geändert. Ein Hochhaus mit acht Geschossen und ein Block mit sechs Etagen bilden einen Riegel zum benachbarten Gewerbegebiet im Norden. Ein Block mit fünf Etagen im Osten dürfte mit nur 19 Metern Abstand zu den Einfamilienhäusern der Nachbarn wie eine Wand wirken.

So sah der Siegerentwurf des Studios Hering im Architektenwettbewerb für die Überplanung des Telekom-Areals von Osten aus. So aufgelockert mit mehreren Gebäude wollte ihn der Bauträger aber nicht bauen. | Bild: Studio Hering

So sieht die Westansicht des Bauplans auf dem Telekom-Areal heute aus. Ganz rechts sind Gebäude im Bestand eingezeichnet. | Bild: Betz Baupartner GmbH

Da trösten manchen Stadtrat auch nicht knapp 100 neue Wohnungen, davon 28 gefördert, darüber hinweg. So machte Heinz Tautkus (SPD) am Dienstagabend im Bauausschuss seinem Ärger einmal mehr Luft. „Das ist eine wunderschöne Planung, sie passt nur nicht ins Gebiet“, sagte er und meint damit beispielsweise den „Monolithen“, der so gar nicht zur „kleinwüchsigen Bebauung im Osten“ passe. Es sei nicht Aufgabe des Rates, an die Rendite für den Bauherrn zu denken, sondern an eine wertige Stadtplanung. Das Hochhaus gehe für ihn in Ordnung. Die beiden anderen Gebäude sollten seiner Meinung nach auf drei Geschosse eingedampft und der Ostriegel auf zwei Gebäude aufgeteilt werden.

Was passt zur Umgebung?

In die gleiche Richtung argumentierte Philipp Fuhrmann (Netzwerk). „Warum ringen sie mit dem Bauträger nicht um eine Bebauung, die sich in die Umgebung einfügt?“, wollte er wissen. Für Stefanie Fritz, Chefin des Stadtplanungsamts, sind die Bauten in dieser Größe im Sinne der Innenentwicklung und Nachverdichtung angemessen. Das sieht auch Marion Morcher (ÖDP) anders. 100 Wohnungen auf einem Hektar Fläche: Das sei zu viel, was man den Anwohnern zumute. „Wir sind doch nicht in Frankfurt.“ So könne sie nicht zustimmen, auch wenn sie die Nachverdichtung gut finde.

Dichte der Bebauung „schwierig“

Dass die Entscheidung über die Höhe und Dichte der Bebauung schwierig ist, räumten auch die anderen Fraktionen ein. „Wir brauchen dringend Wohnungen und auch Investoren, die sie bauen“, erklärte Martin Eble (CDU). Aber es sei völlig klar, dass eine Zustimmung zum Bauplan fürs Telekom-Areal für die Anwohner im Osten „eine harte Entscheidung“ sei. Trotzdem werde seine Fraktion zustimmen. Alle offenen Fragen seien geklärt.

Jochen Hartschen von Betz Baupartner (Mitte) bei einer Infoveranstaltung zum Projekt Ende März im GZH. Knapp 30 Interessierte informierten sich hier über die Baupläne auf dem Telekom-Areal. | Bild: Lena Reiner

Auch bei den Grünen hadert man mit dem Projekt. „Aber wir wollen lieber innen verdichten, um die Flächen außen zu schonen“, sagte Ulrich Heliosch. Aus seiner Sicht brauche man unter dieser Prämisse die Höhe der neuen Gebäude nicht so hart an den umliegenden Bauten festmachen.

Ein „Projekt mit Geburtsfehler“

Für Philipp Fuhrmann hat das Bauprojekt auf dem Telekom-Areal von vornherein einen Geburtsfehler. Hier hätte die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen müssen. Der Bauplan sei „ein Kniefall vor dem Markt“, bei dem Maß und Mitte im Städtebau verloren gegangen seien.

„Wir haben den Bauherrn ganz schön geplagt“, leitete Dagmar Hoehne (Freie Wähler) ihr Statement ein. Friedrichshafen brauche Wohnungen. Und eine gewisse Rendite sei nun mal nötig. Bei einem Anteil von 25 Prozent gefördertem Wohnungsbau könne man nicht von Luxusbauten reden. Aber auch ihre Fraktion sei „gebeutelt“ und hätte es schöner gefunden, wenn man niedriger bauen würde, dann aber zum Preis weniger Wohnungen. „Die Nachbarn bitten wir um Verzeihung“, sagte die Fraktionschefin in Richtung der Zuhörer im Saal, was mit bitterbösem Lachen quittiert wurde.

Knappe Mehrheit für Vorhabenplan

Am Ende der Diskussion im Bauausschuss gab es ein knappes Ja von sieben zu sechs Stimmen bei einer Enthaltung. Da CDU, Freie Wähler, FDP und Grüne ihre Zustimmung signalisierten, dürfte es im Gemeinderat am 20. November für eine Mehrheit reichen, die nach langem Ringen die Aufstellung eines Bebauungsplans befürwortet.

Flüchtlingsunterkunft an der Müllerstraße Das Haus C auf dem Telekom-Areal wird zur Flüchtlingsunterkunft. Dem hat der Gemeinderat im Oktober zugestimmt. Die Zwischennutzung ist zunächst auf fünf Jahre angedacht, kann aber verlängert werden. Die monatliche Miete inklusive Nebenkosten beläuft sich voraussichtlich auf 12.200 Euro. Die Summe wurde von der Stadtverwaltung für angemessen und fair befunden. Anmieten will die Stadt das Objekt voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres.

Trotzdem dürfte es Jahre dauern, bis das Areal neu bebaut wird. Erst im Oktober hat der Gemeinderat zugestimmt, dass die Stadt im Gebäude C, das abgerissen werden soll, eine Flüchtlingsunterkunft für 42 Menschen einrichtet. Der Mietvertrag mit der Betz Baupartner GmbH ist zunächst auf fünf Jahre angedacht – mit der Option auf Verlängerung. Damit wäre eine Neubebauung auf Jahre blockiert.