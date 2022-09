„Milch oder Zucker?“ Gerd Gunßer bedient die Kaffeemaschine und füllt zwei Kannen parallel, während er die Wünsche der Gäste abfragt. Die Bahnhofsmission ist an diesem Nachmittag rege besucht, immer wieder kommt ein Gast zu ihm an die Küchentür für einen Plausch. Es ist nicht immer klar, worum es dabei genau geht. Doch Gunßer weiß auch auf Voraussagen der Apokalypse eine Antwort, ohne dass die Atmosphäre angespannt wird.

Er erklärt: „Viele suchen hier einfach eine Anlaufstelle, ein Gespräch. Es geht hier nicht darum, großartig eine Beratung durchzuführen. Ich denke nicht einmal, dass Sozialberatung hier funktionieren würde – dafür fehlt allein schon die Privatsphäre.“ Bei Bedarf verweise er weiter an andere Stellen. Viele der Besucher seien Stammgäste, kämen regelmäßig. Es gehe einfach um einen Kaffee, ein offenes Ohr, ganz niederschwellig. „Ich weiß, dass ich mich damit bei manchen unbeliebt machen werde, die den Sonntagsgottesdienst als Zentrum der Kirche sehen. Das hier ist eigentlich Kirche an der Basis, die zwischenmenschliche Begegnung.“

Großteil der Ehrenamtlichen ist wieder mit dabei

Gunßer leitet die Sozialberatung des Diakonischen Werks Oberschwaben Allgäu Bodensee (OAB) und fungiert als kommissarischer Leiter der Bahnhofsmission am Häfler Stadtbahnhof, ganz bewusst allerdings: „Ich habe Erfahrung in der Arbeit bei einer Bahnhofsmission. Ich denke, jemand, der hier ganz neu ist, dem wäre es schwergefallen, das schnell aufzubauen.“ Er zählt Spenden auf, die er bereits akquirieren konnte, freut sich über die große Unterstützung von Stadtverwaltung und Anwohnern – und darüber, dass ein Großteil des ehemaligen Ehrenamtlichenteams auch wieder aktiv geworden ist.

„Ich bin zwar kein Freund davon, dass man soziale Arbeit mit Zahlen belegen muss, aber wenn man schaut, dass wir allein schon in diesem Monat 427 Gäste hatten, sieht man, wie wichtig dieser Ort ist“, führt er aus. Die Bahnhofsmission wirke sich auch aufs Bahnhofsgeschehen, die Atmosphäre dort aus. Manchmal sei auch konkrete Hilfestellung für Reisende nötig.

Er erinnert sich an ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit: Ein älteres italienisches Ehepaar sei in Süddeutschland gestrandet, da die Polizei dem Mann an der Grenze sein ganzes Bargeld abgenommen habe, aufgrund zurückliegender Schulden. Eigentlich seien sie unterwegs gewesen, ihre Rente abzuholen. Und dann? Habe den beiden niemand weitergeholfen. „Das ist das Schlimmste, schlimmer als jede Beleidigung“, kommentiert er. Sie hätten ein Flugticket organisiert und eine warme Dusche in der Herberge, nachdem die beiden bereits eine Nacht auf der Straße verbracht hätten.

Ein anderes Mal habe er einen Obdachlosen zur Herberge begleitet, ihm neue Kleidung organisiert, da dieser seit Wochen nichts Sauberes habe tragen können. „Als er geduscht hatte, hat er auf dem Rückweg angefangen zu erzählen und mir ganz stolz Fotos seiner Tochter gezeigt“, schildert Gunßer die Wirkung der Alltagshilfe.

Ehrenamtliche gesucht Die Bahnhofsmission ist derzeit montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet und samstags geschlossen. Wenn sich weitere Ehrenamtliche finden, wären zusätzliche Öffnungszeiten umsetzbar. Wer Interesse hat und mindestens 18 Jahre alt ist – Ausnahmen sind bei Schulpraktika möglich – kann persönlich vorbeikommen, sich telefonisch unter 07541/3006799 oder per E-Mail an friedrichshafen@bahnhofsmission.de melden. Die ersten Schichten finden gemeinsam mit einem oder einer erfahrenen Ehrenamtlichen statt.

Es sind solche kleinen Dinge, die Petra Höflinger aus dem Team der Ehrenamtlichen am Leiter der Bahnhofsmission schätzt. Das schildert sie beim Kaffee wenige Tage später. Anders als vor der zweijährigen Schließung würden Entscheidungen jetzt in Ravensburg oder direkt vor Ort getroffen; damals saßen die Entscheider in Stuttgart. Jetzt lebe Gunßer den Ehrenamtlichen vor, welche Handlungsspielräume es gebe. „Wir wissen nun viel besser, was wir im Sinne des Trägers auch tun dürfen“, erklärt sie. Dass etwa Gunßer sage, dass man auch mal zuschließen könne, um jemanden zu begleiten, wenn es wichtig sei, nennt sie als ein Beispiel.

Petra Höflinger gehört zum ehrenamtlichen Team – sie war schon vor der zweijährigen Pause mit von der Partie. Sie freut sich auch über die neue Inneneinrichtung samt neuem Anstrich des „Wohnzimmers“ an Gleis 1. | Bild: Lena Reiner

Auch sonst sei er bei Fragen immer erreichbar, auch wenn er eigentlich gerade nicht arbeite. Das sei eine wirklich große Unterstützung. Aktuell gebe besonders viele schwierige Themen, die die Gäste beschäftigen. Von einer Frau, die regelmäßig kommt, weiß sie etwa, dass diese Angst hat, ihre Rechnungen bald nicht mehr zahlen zu können: „Ihre Wocheneinkäufe kosten jetzt 49 statt 33 Euro und sie fragt sich jetzt schon, ob sie im Winter die Heizung besser ganz ausgeschaltet lassen sollte.“ Umso wichtiger sei es nun, dass die Bahnhofsmission wieder als Anlaufstelle geöffnet sei – für die kleinen und großen Lebensfragen oder eine Weitervermittlung an andere Stellen.