Weshalb das Wunderwelten-Festival heißt, wie es heißt? „Ich möchte zeigen, dass es überall etwas zu entdecken gibt, mich von den Klischees entfernen und nicht nur die schönen Sachen zeigen, die man sofort im Kopf hat“, erklärt Veranstalter Immanuel Schulz. Ein zweiter Blick tue oft sehr gut. So könne man auch verborgene Schätze entdecken. „Es geht um einen differenzierten Blick“, sagt Schulz außerdem. „Ich suche gezielt Referenten, die da vielschichtig rangehen.“ Das Thema Afghanistan hat er aus aktuellem Anlass kurzfristig noch auf dem Festivalprogramm untergebracht.

Über jenes Land werden Monika Koch und Heiner Tettenborn am Freitag, 6. November sprechen. Sie waren 2003 erstmals in Afghanistan. Fünf Monate seien seine Frau und er damals geblieben und völlig überwältigt gewesen, schildert Tettenborn am Telefon: „Wir sind einer unglaublichen Gastfreundschaft begegnet und die Leute haben sehr offen mit uns geredet, obwohl oder vielleicht, gerade weil wir keine Spenden zu vergeben hatten und nicht in irgendeiner Rolle von irgendeiner Nichtregierungsorganisation gekommen sind.“

Monika Koch und Heiner Tettenborn waren in typischer Landeskleidung in Afghanistan unterwegs. | Bild: privat

So hätten sie schnell Freundschaften geknüpft und seien in unterschiedliche Teile des Landes eingeladen worden. Dorthin seien sie immer privat, immer in afghanischer Begleitung mit afghanischen Privatfahrzeugen gereist. Darauf lege er wert, sagt Tettenborn: „Ich muss in kein Land gehen, um mich dann dort hinter Sandsäcken zu verschanzen. Ich wollte mit den Menschen direkt sprechen.“

Schulunterricht im Freien. Es fehlt überall an Schulgebäuden, viele Schüler sitzen im Freien. Bei Regen, starkem Wind und Kälte muss der Unterricht ausfallen. | Bild: Tettenborn/Koch

Mit Bart und traditioneller Kleidung, seine Frau verschleiert, seien sie von außen als Afghanen durchgegangen, hätten die Perspektive der Bevölkerung einnehmen können, sich zumindest etwas in deren Alltag einfühlen. Manche Erkenntnis sei schwer zu verdauen gewesen: „Die große Mehrheit der Bevölkerung dort will einfach nur Frieden. Da sind wir eigentlich die Rückschrittlichen, da wir als Westen zumindest legitimieren und augenscheinlich gutheißen, aus irgendwelchen Gründen Kriege zu führen.“

Khazan Gul, Paschtune aus dem Südosten Afghanistans, mit dem sich die beiden Reisenden angefreundet haben. Er war Anführer einer Mudschaheddin-Gruppe im Kampf gegen die Sowjetunion, heute baut er in seiner Heimatgegend auf dem Land Schulen. | Bild: Heiner Tettenborn

Mit dem Vortrag jedenfalls soll vor allem eines vermittelt werden: Die persönlichen, ganz konkreten Erfahrungen, die sie bei ihren Reisen nach Afghanistan – denn es sollte nicht bei der ersten bleiben – gemacht hätten. Die Kommentare zur Rolle des Westens im Land hätten sie aufgrund des Truppenabzugs etwas ausgebaut, sagt Tettenborn, denn auch hier sei es wichtig, genauer hinzusehen.

Wichtiger noch als die Rolle des Westens seien die Menschen an sich, die ihnen auf ihren Reisen begegnet seien, für den Vortrag: „Da wird ja immer gesagt, es sei dort so eine andere Kultur, alles islamisch und so weiter. Aber was wir gemerkt haben ist, dass die Menschen uns doch in den ganz grundsätzlichen Dingen sehr ähnlich sind.“

Festival und Vortrag Der Vortrag „Afghanistan verstehen“ steht am Freitag, 6. November, 20 Uhr, auf dem Festival-Programm und kann im Graf-Zeppelin-Haus sowie im Livestream verfolgt werden. Die Tickets kosten 5 Euro, der gesamte Erlös wird nach Veranstalterangaben an ein afghanisches Hilfsprojekt gespendet. Informationen zum Wunderwelten-Festival: www.wunderwelten-festival.com

Das sei das Wesentliche, was ihr Vortrag vermitteln solle: die Verbindungen und Gemeinsamkeiten der Menschen. „Wir alle wollen uns gegenseitig erst einmal nichts Böses, wir alle wollen, dass es unseren Kindern einmal gut oder besser als uns selbst geht“, fasst der Referent zusammen.